《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒４６億元，買盤超賣盤，流入１４﹒５４億元，佔每日額度２﹒８％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２７﹒２４億元，賣盤超買盤，流走
７﹒２４億元，佔每日額度１﹒７２％。
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20/02/2023 16:25
《深港通》北上全日流入１４﹒５億，南下全日流走７﹒２億
《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒４６億元，買盤超賣盤，流入１４﹒５４億元，佔每日額度２﹒８％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２７﹒２４億元，賣盤超買盤，流走
７﹒２４億元，佔每日額度１﹒７２％。
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