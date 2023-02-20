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AH股新聞

20/02/2023 08:42

宏利投資謝企剛：美息未明朗，港股續整固

　　港股成交淡靜，大市險守５０天線。宏利投資管理大中華股票高級投資組合經理謝企剛認為
，今年市場會較波動，因市場對於美息何時見頂意見分歧，增添不確定性，預期港股會整頓一段
時間，未來關注經濟復甦速度及企業業績，「現時講升完有點早，建議趁調整時買入」。
　
＊波動市重選股，外資仍待入場＊
　
　　謝企剛接受專訪時表示，基金去年１０月底開始增持互聯網股及中概股，也有買入線上旅行
社，因復常初段沒有產能限制的行業復甦速度會較快，但大市經歷過急彈後，市場將回歸基本面
，所以今年選股及選板塊更顯重要。
　　他指，內地消費市場復甦速度較市場預期快，不排除與疫情期間積壓的需求有關，未來要留
意消費需求會否有下跌跡象，同時美國經濟有可能未如大家預計般糟糕，意味中國出口不會跌很
多，故此中國經濟復常表現或會優於預期，這或會導致中央刺激經濟的力度不如市場估計般強，
寧願留待經濟出問題時再出招，投資者要留意有關風險。
　　隨業績期展開，謝企剛預期企業去年表現不濟，反而更關注今年業績指引，而在歐美經濟衰
退風險下，相信企業在業績指引方面不會太進取，意味盈利能見度偏低，但上市公司經歷過去兩
年盈利預測不斷被調低，目前剛開始緩慢調升，若企業盈利符合市場預期，大市便會有第二波升
浪。
　　「美國經濟下行，中國經濟反彈，而且中國股市佔新興市場指數比重逾兩成，所以持有中資
股的比重不能過低，特別是美元今年弱勢，利好亞洲股市，但好多外資去年１０月底清零中國，
所以不會太快轉軚，而反彈得太快又不敢買，故現階段說港股升完有點早。」
　
＊本土消費品牌俏，科企趨分化＊
　
　　中國力谷內需市場，他指，消費升級主題有很多層次，四、五線城市居民傾向選擇本土品牌
，所以市場潛力很大，相信本地品牌會愈做愈強，也會愈做愈好，尤其是運動品牌的市佔率會上
升，化粧品銷售在串流平台推廣下也做得不錯。
　　中美貿易糾紛持續，中國要求提高自主可控的技術。謝企剛認為，自主可控即不過分倚賴其
他國家，將資源投入這個藍海，對經濟的推動力會更大，有關主題不僅涉及資訊科技，還要提升
其他行業的建造能力，如工業加強自動化，投資者宜多關注，目前Ａ股較多自動化概念的投資機
遇，港股則較多互聯網股份。
　　「雖然互聯網監管政策已差不多完全推出，但政策面世後，亦意味未來互聯網企業的增長受
到限制，所以未來要審慎選擇股份，而互聯網股經歷早前的強勢反彈後，未來走勢將愈趨分化。

　　謝企剛稱，現時經互聯互通渠道投資Ａ股有很多選擇，中港開關後可更頻繁地到內地進行調
研，物色具增長潛力的中小企，也能發掘具研發能力的企業。《香港經濟日報》

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