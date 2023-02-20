港股成交淡靜，大市險守５０天線。宏利投資管理大中華股票高級投資組合經理謝企剛認為

，今年市場會較波動，因市場對於美息何時見頂意見分歧，增添不確定性，預期港股會整頓一段

時間，未來關注經濟復甦速度及企業業績，「現時講升完有點早，建議趁調整時買入」。



＊波動市重選股，外資仍待入場＊



謝企剛接受專訪時表示，基金去年１０月底開始增持互聯網股及中概股，也有買入線上旅行

社，因復常初段沒有產能限制的行業復甦速度會較快，但大市經歷過急彈後，市場將回歸基本面

，所以今年選股及選板塊更顯重要。

他指，內地消費市場復甦速度較市場預期快，不排除與疫情期間積壓的需求有關，未來要留

意消費需求會否有下跌跡象，同時美國經濟有可能未如大家預計般糟糕，意味中國出口不會跌很

多，故此中國經濟復常表現或會優於預期，這或會導致中央刺激經濟的力度不如市場估計般強，

寧願留待經濟出問題時再出招，投資者要留意有關風險。

隨業績期展開，謝企剛預期企業去年表現不濟，反而更關注今年業績指引，而在歐美經濟衰

退風險下，相信企業在業績指引方面不會太進取，意味盈利能見度偏低，但上市公司經歷過去兩

年盈利預測不斷被調低，目前剛開始緩慢調升，若企業盈利符合市場預期，大市便會有第二波升

浪。

「美國經濟下行，中國經濟反彈，而且中國股市佔新興市場指數比重逾兩成，所以持有中資

股的比重不能過低，特別是美元今年弱勢，利好亞洲股市，但好多外資去年１０月底清零中國，

所以不會太快轉軚，而反彈得太快又不敢買，故現階段說港股升完有點早。」



＊本土消費品牌俏，科企趨分化＊



中國力谷內需市場，他指，消費升級主題有很多層次，四、五線城市居民傾向選擇本土品牌

，所以市場潛力很大，相信本地品牌會愈做愈強，也會愈做愈好，尤其是運動品牌的市佔率會上

升，化粧品銷售在串流平台推廣下也做得不錯。

中美貿易糾紛持續，中國要求提高自主可控的技術。謝企剛認為，自主可控即不過分倚賴其

他國家，將資源投入這個藍海，對經濟的推動力會更大，有關主題不僅涉及資訊科技，還要提升

其他行業的建造能力，如工業加強自動化，投資者宜多關注，目前Ａ股較多自動化概念的投資機

遇，港股則較多互聯網股份。

「雖然互聯網監管政策已差不多完全推出，但政策面世後，亦意味未來互聯網企業的增長受

到限制，所以未來要審慎選擇股份，而互聯網股經歷早前的強勢反彈後，未來走勢將愈趨分化。

」

謝企剛稱，現時經互聯互通渠道投資Ａ股有很多選擇，中港開關後可更頻繁地到內地進行調

研，物色具增長潛力的中小企，也能發掘具研發能力的企業。《香港經濟日報》

