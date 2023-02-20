《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全面註冊制牽引，資本市場改革「新」意濃

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

以全面實行註冊制為牽引，資本市場全面深化改革加快展現新氣象－－市場化程度不斷加深，法

治建設走向深耕細作，資本市場雙向開放提速。業內人士指，資本市場將更好發揮資本市場高效

配置資源的樞紐功能。



央地加碼引外資

＝＝＝＝＝＝＝

為更大力度吸引和利用外資，近期，從中央到地方都在加碼招商引資，鼓勵外商企業到華投資興

業。專家認為，在政策疊加效應下，全年吸收外資有望保持良好態勢，實現穩存量、擴增量、提

質量。



國內機器人產業蓬勃發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近年來，中國機器人產業在政策支持下不斷探索前進。作為國內六大機器人產業集聚區域之一，

長三角地區在引入國際先進研發基地與產品中心的同時，依託區域龍頭企業，快速實現機器人產

業規模化發展。





《上海證券報》





商業銀行資本管理規則迎大修

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

時隔１１年，商業銀行資本管理規則迎來重大調整。銀保監會、人行１８日發布《商業銀行資本

管理辦法（徵求意見稿）》，提出五個方面內容，包括構建差異化資本監管體系，全面修訂風險

加權資產計量規則等。



推升商業銀行風險管理能力再上台階

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近１０日內，銀保監會、人行接連發布了兩份針對商業銀行的重量級文件－－《商業銀行金融資

產風險分類辦法》和《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，將推動商業銀行風險管理能力

再上新台階。



全面註冊制推動市場化改革進入新階段

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全面註冊制相關的規則１７日正式發布實施，標誌著全面註冊制正式落地，註冊制推廣到全市場

和各類公開發行股票行為。中信建投總經理李格平表示，全面註冊制是建設中國特色現代資本市

場的奠基石。





《證券時報》



內地銀行差異化監管落地

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

銀保監會、人行１８日發布《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》。這個辦法旨在落實《巴

塞爾協議ＩＩＩ》要求，也就是中國版「巴ＩＩＩ」。《辦法》構建了差異化資本監管體系，使

資本監管與銀行資產規模和業務複雜度相匹配。



北交所今起實施做市交易

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

北交所做市交易今起實施，１３家券商參與，涉及做市標的股票３６隻。這是北交所和新三板深

化改革組合政策中的關鍵一環。



新三板掛牌門檻並未大幅提高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國股轉公司日前發布《全國中小企業股份轉讓系統股票掛牌規則》，意味著新三板註冊制正式

落地實施。有市場主體表示，本次「１＋５」的財務標準似乎要求更高了，但實際上，體現的是

更加多元化、更具包容性。（ｌｃ）

