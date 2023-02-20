《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
全面註冊制牽引，資本市場改革「新」意濃
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以全面實行註冊制為牽引，資本市場全面深化改革加快展現新氣象－－市場化程度不斷加深，法
治建設走向深耕細作，資本市場雙向開放提速。業內人士指，資本市場將更好發揮資本市場高效
配置資源的樞紐功能。
央地加碼引外資
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為更大力度吸引和利用外資，近期，從中央到地方都在加碼招商引資，鼓勵外商企業到華投資興
業。專家認為，在政策疊加效應下，全年吸收外資有望保持良好態勢，實現穩存量、擴增量、提
質量。
國內機器人產業蓬勃發展
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近年來，中國機器人產業在政策支持下不斷探索前進。作為國內六大機器人產業集聚區域之一，
長三角地區在引入國際先進研發基地與產品中心的同時，依託區域龍頭企業，快速實現機器人產
業規模化發展。
《上海證券報》
商業銀行資本管理規則迎大修
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時隔１１年，商業銀行資本管理規則迎來重大調整。銀保監會、人行１８日發布《商業銀行資本
管理辦法（徵求意見稿）》，提出五個方面內容，包括構建差異化資本監管體系，全面修訂風險
加權資產計量規則等。
推升商業銀行風險管理能力再上台階
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近１０日內，銀保監會、人行接連發布了兩份針對商業銀行的重量級文件－－《商業銀行金融資
產風險分類辦法》和《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，將推動商業銀行風險管理能力
再上新台階。
全面註冊制推動市場化改革進入新階段
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全面註冊制相關的規則１７日正式發布實施，標誌著全面註冊制正式落地，註冊制推廣到全市場
和各類公開發行股票行為。中信建投總經理李格平表示，全面註冊制是建設中國特色現代資本市
場的奠基石。
《證券時報》
內地銀行差異化監管落地
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銀保監會、人行１８日發布《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》。這個辦法旨在落實《巴
塞爾協議ＩＩＩ》要求，也就是中國版「巴ＩＩＩ」。《辦法》構建了差異化資本監管體系，使
資本監管與銀行資產規模和業務複雜度相匹配。
北交所今起實施做市交易
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北交所做市交易今起實施，１３家券商參與，涉及做市標的股票３６隻。這是北交所和新三板深
化改革組合政策中的關鍵一環。
新三板掛牌門檻並未大幅提高
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全國股轉公司日前發布《全國中小企業股份轉讓系統股票掛牌規則》，意味著新三板註冊制正式
落地實施。有市場主體表示，本次「１＋５」的財務標準似乎要求更高了，但實際上，體現的是
更加多元化、更具包容性。（ｌｃ）
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