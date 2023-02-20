《神州經脈》滬深股市上周大幅回調後回勇，三大指數今日集體反彈，券商、銀行、保險等

大金融板塊飆升，電訊運營商勁揚，機械、大基建板塊聯袂走強，兩市超３８００股飄紅。滬綜

指午後上攻３３００點，全日收漲２﹒０６％，報３２９０﹒３４點。深成指升２﹒０３％，創

業板指則升１﹒２８％。

人行公布２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續第六個月不過，業內人士認為，１月金融數

據強勁，萎靡多時的樓市也開始現出生機，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率持穩在前，政策觀察期

ＬＰＲ按兵不動並不意外。人行周一開展了２７００億元（人民幣．下同）七天期逆回購操作，

利率仍持平在２﹒００％，單日淨投放２２４０億元，為連續第三日淨投放。

外資繼續流入，刺激兩市全日成交９４９８億元，按日增近４％。外資今日通過滬股通、深

股通淨流入６０﹒０３億元，連續三日淨流入。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，今年２月，１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以

上ＬＰＲ報４﹒３％，均與上月持平，基本符合預期。ＬＰＲ已連續六個月保持不變。光大銀行

金融市場部宏觀研究員周茂華表示，２月ＬＰＲ利率維持不變，主要是本月ＭＬＦ政策利率按兵

不動，部分銀行息差壓力較大。從１月金融數據看，信貸總量和企業信貸需求理想，一定程度反

映目前利率水平整體保持適度；同時，１月７０大中城市新建商品住宅價格按月結束１１連跌，

預示樓市整體在逐步回暖，反映國內因城施策穩樓市政策效果逐步顯現，樓市預期在改善，短期

調降房貸利率必要性有所下降。而據貝殼研究院統計數據顯示，２０２３年２月百城首套主流利

率平均為４﹒０４％，環比下降６基點，這是過去４個月基本平穩後的再次明顯下行，絕對水平

再創２０１９年以來新低。



２﹒ 內地１月新增貸款創出紀錄４﹒９萬億元人民幣新高後，據報人民銀行擬出手降溫。據《

路透》引述消息人士透露，人行在２月稍早曾對部分銀行進行窗口指導，希望銀行在合理增速下

進行貸款投放，從而適度控制２月貸款發放規模，以平滑整體投放節奏。其中一名消息人士稱，

１月貸款太猛，去年２月基數又比較低，就想控制下節奏，要求在合理增速下投放。此外，現在

企業只是正常復產復工在擴大投資，需求端還是比較弱，如果一味地追求貸款規模，可能無法持

續。另據其他消息人士透露，窗口指導應該不是針對所有銀行，部分小型銀行放款的需求其實還

是相對偏弱。消息人士還提到，人行在１月信貸投放熱情高漲之際，也曾對部分主要國有銀行進

行指導，要求把１月發放的部分貸款，在後續月份加以平攤。



３﹒ 內地金融大行整頓風起，銀保監近日嚴肅查處一批違法違規案件，對中國銀行、民生銀行

、渤海銀行、建設銀行、渣打銀行（中國）等５家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決

定，合計罰沒３﹒８８億元。與重罰的同時，１７日一天之內，中國人保集團、中國銀行和國開

行等三家國有金融機構黨委書記或黨委副書記換人。６１歲的劉連舸未到退休年齡就卸任中國銀

行黨委書記，據報中行行長劉金將暫時全面負責工作，此番任命令業界意外。歐陽衛民被免去國

家開發銀行黨委副書記職務，由原貴州省委常委、統戰部部長譚炯接替。羅熹被免中國人民保險

集團黨委書記職務。



４﹒ 中國版「巴塞爾協議」將出，時隔１１年，銀保監及人行周六發布《商業銀行金融資產風

險分類辦法》，對銀行實行差異化監管，旨在有效防範化解銀行業信用風險，提升服務實體經濟

水平。《辦法》對金融資產風險分類、重組資產的風險分類提出要求，加強銀行風險分類管理；

同時進一步細化了重組的概念，將重組觀察期由至少６個月延長為至少一年，將有利於推動債務

重組順利進行。此外，商業銀行應對表內承擔信用風險的金融資產進行風險分類，應至少每季度

對全部金融資產進行一次風險分類。金融資產按照風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、

次級類、可疑類、損失類，後三類合稱不良資產。



５﹒ 中證監１７日發布實施全面註冊制相關制度規則，取消發審委和併購重組委，對新股發行

價格、規模等不設任何行政性限制。中證監又發布境外上市備案管理制度規則，將支持滿足合規

要求的ＶＩＥ架構企業境外上市，新規自３月３１日起實施。同日，滬深交易所分別發布２６部

及３０部與全面註冊制相配套的業務規則、指引及指南，涵蓋了發行上市審核、發行承銷、持續

監管、交易組織管理和投資者保護等環節的主要制度安排。中證監表示，全面實行註冊制後，主

板定位是突出大盤藍籌特色，明確重點支援業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業

代表性的優質企業。相應的，設置多元包容的上市條件，並與科創板、創業板拉開距離。中證監

亦強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，新規則將更好支持企業依法合規到境外上

市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。



６﹒ 中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，星期六（１８日）出席慕尼黑安全會議期間

，應美方請求，與美國國務卿布林肯非正式接觸。王毅重申民用無人飛艇進入美國上空屬於偶發

意外事件的中方立場，然而美方對氣球事件的反應「近乎歇斯底里」。王毅指，美方要拿出誠意

，正視並解決濫用武力為中美關係造成的損害。若執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必

將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。美國國務院發言人就說，布林肯向王毅強調，中國氣球侵

犯美國主權的情況，絕對不能再發生，華盛頓絕不容忍任何侵犯美國主權的行為。王毅在會議期

間，與日本外相林芳正會談。日媒報道，林芳正敦促中國防止氣球形狀的飛行物未經授權進入日

本領空，又提到對東海局勢的關注，並對中俄在日本附近加強軍事活動表示擔憂，強調維護台海

和平穩定很重要。雙方同意保持各層級溝通，並建立具建設性及穩定的雙邊關係，雙方確認將於

本周舉行４年來首次中日安全對話，並同意繼續協調林芳正訪華。



７﹒ 俄烏戰爭即將屆滿一周年，王毅在德國慕尼黑安全會議上發表演說，表示中國將發表一份

關於政治解決烏克蘭問題的立場文件。除了重申必須尊重各國的主權和領土完整，堅決反對核戰

和使用化學武器，亦提到必須重視各國的合理安全關切，支持一切致力和平的努力。他在提到中

美關係時，批評美國正動用一切手段，打壓抹黑中國。美國國務卿布林肯日前在接受採訪時稱，

中國正考慮向俄羅斯提供包括武器彈藥的「致命性支持」，並聲稱中國已向俄羅斯提供「非致命

性支持」。外交部發言人汪文斌２０日回應稱，源源不斷提供武器的是美方而不是中方。美方沒

有資格對中方發號施令，我們也從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８５５５，較上個交易日４時３０分收

盤價升１０４點子，止三連貶。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升９５點子，報６﹒８６１５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６４３，較上個交易日升１６點子，結束三

連貶，上個交易日報６﹒８６５９。中金公司報告認為，在３月份美國就業數據公布前，當前利

好美元的邏輯仍可能會被市場繼續交易，美元的反彈趨勢或仍將延續；預計本周人民幣匯率依舊

受美元因素影響較多，區間或為６﹒８０－６﹒９５。興業研究觀點則指出，境內股匯聯動的態

勢已經顯現，北向資金的減持可能延續到約３月末，由此對人民幣匯率形成壓力。短期美元結匯

敞口可繼續觀望，購匯敞口可在第一季度進行一定比例的鎖定。（ｄｗ）

