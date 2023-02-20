《鍾之日記》２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（１７日）表現繼續反覆，道指先低後高，收市倒升，但標指跟納指續跌，今日

美股因美國總統日假期休市。香江魚缸連跌三周累挫近兩千點後，今早先跌後倒升，５０天線失

而復得。

恒指低開３８點，報２０６８１，跌穿５０天線（現處約２０７４３），其後曾反覆挫

１１２點，見２０６０６點半日低，之後拗腰重上５０天線，最多升１８０點，高見２０８９９

。內地股市午後升幅擴大，帶動港股進一步向好。恒指最多升２５３點，報２０９７３。尾段升

幅收窄，恒指收市升１６７點或０﹒８％報２０８８６。主板成交１１２０﹒６１億元。國企指

數報７０６３，升７２點或升１﹒０４％。恒生科技指數報４３１１，升５３點或升１﹒２７％

。

中國宏橋（０１３７８）升９﹒９％，為表現最好藍籌。舜宇（０２３８２）跌１﹒８％，

為表現最差藍籌。匯控（００００５）將於明日公布業績，今日創５２周高，收升１％。金沙中

國（０１９２８）去年虧損擴大至１５﹒８２億美元，不派息，跌１﹒２％。



＊ＬＰＲ按兵不動，Ａ股止三連跌＊



滬深股市上周大幅回調後回勇，三大指數今日集體反彈，券商、銀行、保險等大金融板塊飆

升，電訊運營商勁揚，機械、大基建板塊聯袂走強，兩市超３８００股飄紅。滬綜指午後上攻

３３００點，全日收漲２﹒０６％，報３２９０﹒３４點。深成指升２﹒０３％，創業板指則升

１﹒２８％。

人行公布２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續第六個月不過，業內人士認為，１月金融數

據強勁，萎靡多時的樓市也開始現出生機，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率持穩在前，政策觀察期

ＬＰＲ按兵不動並不意外。人行周一開展了２７００億元人民幣七天期逆回購操作，利率仍持平

在２﹒００％，單日淨投放２２４０億元人民幣，為連續第三日淨投放。

外資繼續流入，刺激兩市全日成交９４９８億元人民幣，按日增近４％。外資今日通過滬股

通、深股通淨流入６０﹒０３億元人民幣，連續三日淨流入。



＊ＣｈａｔＧＰＴ概念漫延，中資電訊股齊落鑊＊



ＣｈａｔＧＰＴ概念熱潮漫延至中資電訊股。據《科創板日報》指，中移動（００９４１）

在ＣｈａｔＧＰＴ等相關技術和應用上正全面發力「兩個新型」戰略，其中包括正在自主研發「

九天」人工智能平台。中資電訊股獲追捧，中移動全日升３﹒１％，收報５９﹒１元，創５２周

高，成交額２４﹒０７億元。

中電信（００７２８）據報積極關注產業版ＣｈａｔＧＰＴ，股價亦創過５２周高，收市急

升３﹒８％，報４﹒０８元。中聯通（００７６２）升３﹒４４％，報６﹒０１元。

報道提到，中電信未來會將ＣｈａｔＧＰＴ、人工智能生成內容（ＡＩＧＣ）等人工智能技

術與現有業務產生協同效益，場景應用將實現全面的ＡＩ核心能力自主研發，推動大模型由城市

級模型庫向產業級模型庫伸延，聚焦元宇宙，拓展智能客服、聊天機械人等領域。

據內媒報道，中興通訊（００７６３）已啟動一輪人員優化，涉及無線研究院、終端等多個

部門，每個業務線比例不同。不過中興通訊收市仍大升８﹒５％。

報道引述多名知情人士透露，不少員工於農曆年前１月１８日被通知裁員，並會在２月底之

前辦完離職手續。一名中興員工指，無線研究院一些部門的裁員比例在１０％至２０％，有線研

究院、中研院也都在裁員，另外終端業務部門也是此次裁員重點。



＊全面註冊制出爐，券商股全造好＊



中證監上周五（１７日）發布實施全面註冊制相關制度規則，滬深交易所隨後分別發布配套

的業務規則，全面註冊制正式落地實施，加上中證監放鬆對境內公司海外上市限制，中資券商股

大幅走高，中信建投証券（０６０６６）漲５﹒２％，東方證券（０３９５８）升５﹒１％，中

金（０３９０８）升４﹒６％，海通證券（０６８３７）升４﹒５％，中信証券（０６０３０）

升３﹒５％，廣發証券（０１７７６）升３﹒２％。

全面註冊制規則如雷霆般在數周內迅疾落地，中企赴海外上市的政策文件也終於出爐。分析

人士認為，在中美科技博弈日趨白熱化的背景下，這反映了中國迫切希望通過改革加強直接融資

，以幫助提振經濟和科技興國的政策意圖。

中證監表示，全面實行註冊制後，主板定位是突出大盤藍籌特色，明確重點支援業務模式成

熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。相應的，設置多元包容的上市條件

，並與科創板、創業板拉開距離。中證監亦強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，

新規則將更好支持企業依法合規到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。中證

監亦與香港證監會簽訂監管合作備忘錄，以進一步加強有關境內企業香港上市相關事宜的監管合

作，包括共同打擊跨境違法違規行為。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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