  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/02/2023 14:36

《Ａ股焦點》官媒稱中國遊戲業逐步告別「野蠻生長」，遊戲股爆升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》官媒發文稱，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步
正視遊戲的科技價值。滬深遊戲股升幅進一步擴大，三七互娛（深：００２５５５）飆８﹒７％
，完美世界（深：００２６２４）抽升６﹒４％，巨人網絡（深：００２５５８）升６﹒５％，
盛天網絡（深：３００４９４）升５﹒８％，創維數字（深：０００８１０）升３﹒９％，湯姆
貓（深：３００４５９）漲３﹒３％，世紀華通（深：００２６０２）升２％，游族網路
（深：００２１７４）升２﹒２％。
　　《新華每日電訊》在微信公眾號刊登文章指出，長期以來，社會各界對電子遊戲的娛樂屬性
討論得比較多，甚至不乏一些批評聲音。事實上，遊戲科技近年來正在芯片、終端、工業、建築
等實體產業領域實現價值外溢，釋放更多效能。
　　文章並稱，隨著未成年保護、防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長
」，應肩負起更加重要的使命。相關部門和從業者或許可以進一步正視遊戲的科技價值，搶佔下
一代互聯網布局，不斷提升中國在國際競爭中的影響力。
　　國產網絡遊戲此前受到中國互聯網平台監管風暴打擊，中國去年下半年開始陸續恢復遊戲審
批；２月共８７款國產網絡遊戲獲批，騰訊（００７００）、網易（０９９９９）均在列。
（ｊｔ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金