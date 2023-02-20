《經濟通通訊社２０日專訊》官媒發文稱，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步

正視遊戲的科技價值。滬深遊戲股升幅進一步擴大，三七互娛（深：００２５５５）飆８﹒７％

，完美世界（深：００２６２４）抽升６﹒４％，巨人網絡（深：００２５５８）升６﹒５％，

盛天網絡（深：３００４９４）升５﹒８％，創維數字（深：０００８１０）升３﹒９％，湯姆

貓（深：３００４５９）漲３﹒３％，世紀華通（深：００２６０２）升２％，游族網路

（深：００２１７４）升２﹒２％。

《新華每日電訊》在微信公眾號刊登文章指出，長期以來，社會各界對電子遊戲的娛樂屬性

討論得比較多，甚至不乏一些批評聲音。事實上，遊戲科技近年來正在芯片、終端、工業、建築

等實體產業領域實現價值外溢，釋放更多效能。

文章並稱，隨著未成年保護、防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長

」，應肩負起更加重要的使命。相關部門和從業者或許可以進一步正視遊戲的科技價值，搶佔下

一代互聯網布局，不斷提升中國在國際競爭中的影響力。

國產網絡遊戲此前受到中國互聯網平台監管風暴打擊，中國去年下半年開始陸續恢復遊戲審

批；２月共８７款國產網絡遊戲獲批，騰訊（００７００）、網易（０９９９９）均在列。

（ｊｔ）

