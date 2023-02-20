《經濟通通訊社２０日專訊》銀保監１７日公告，中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）因貸款資金挪用等，遭處罰３２８０萬元（人民幣．下同）；重罰同時，

中行在同日突然宣布一把手卸任，劉連舸不再擔任中國銀行黨委書記，據報中行行長劉金將暫時

全面負責工作。惟消息對中行ＡＨ股影響不大，早段仍微升，Ａ股升０﹒３％，報３﹒２３元；

Ｈ股升０﹒３％。

銀保監最新公布，近日嚴肅查處一批違法違規案件，對中國銀行等５家金融機構及相關責任

人員依法作出行政處罰。對中行總行罰款１６００萬元，對分支機構罰款１６８０萬元，並對兩

名責任人員分別予以警告。

公告指，中國銀行存在以下違法違規事實：一、小微企業貸款風險分類不準確；二、小微企

業貸款資金被挪用於房地產領域；三、貸款資金被挪用於證券市場；四、小微企業貸款資金被挪

用於購買本行理財；五、小微企業貸款統計數據不真實；六、向銀行員工和公務員發放個人經營

性貸款；七、違反監管規定向小微企業客戶收取承諾費、諮詢費。

此外，據內媒報道，中國銀行１７日召開黨委擴大會議，會議上宣布，免去劉連舸的中國銀

行黨委書記職務，中行行長劉金將暫時全面負責工作。資料顯示，劉連舸１９６１年５月生，現

年６１歲，報道指，按照內地大行董事長６３歲的退休規律看，劉連舸還未及退休年齡，此番任

命令業界頗感意外。（ｄｗ）

