《經濟通通訊社２０日專訊》ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信

（００７２８）（滬：６０１７２８）Ａ股急漲９﹒５％，中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）Ａ股、聯通（滬：６０００５０）均漲逾７％。中電信Ｈ升近６％，中聯

通（００７６２）、中移動Ｈ股升３％－４％。

消息面上，中國電信稱正在全面布局大模型技術研發，並已取得階段性成果；同時積極關注

產業版「ＣｈａｔＧＰＴ」，並已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義

句生成、多輪對話和長文本摘要等能力。（ｄｗ）

