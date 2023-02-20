《經濟通通訊社２０日專訊》ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信
（００７２８）（滬：６０１７２８）Ａ股急漲９﹒５％，中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）Ａ股、聯通（滬：６０００５０）均漲逾７％。中電信Ｈ升近６％，中聯
通（００７６２）、中移動Ｈ股升３％－４％。
消息面上，中國電信稱正在全面布局大模型技術研發，並已取得階段性成果；同時積極關注
產業版「ＣｈａｔＧＰＴ」，並已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義
句生成、多輪對話和長文本摘要等能力。（ｄｗ）
20/02/2023 10:33
《Ａ股焦點》三大通訊商大漲，中電信稱關注產業版ＣｈａｔＧＰＴ
《經濟通通訊社２０日專訊》ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信
（００７２８）（滬：６０１７２８）Ａ股急漲９﹒５％，中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）Ａ股、聯通（滬：６０００５０）均漲逾７％。中電信Ｈ升近６％，中聯
通（００７６２）、中移動Ｈ股升３％－４％。
消息面上，中國電信稱正在全面布局大模型技術研發，並已取得階段性成果；同時積極關注
產業版「ＣｈａｔＧＰＴ」，並已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義
句生成、多輪對話和長文本摘要等能力。（ｄｗ）
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