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AH股新聞

20/02/2023 09:08

《駐滬專電》長三角鐵路周六客發量創年內新高

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》中國鐵路上海局集團公布，在剛剛過去的
周末，長三角鐵路迎來第二波學生集中返校客流。上周六（１８日），長三角鐵路共發送旅客
２４７﹒１萬人次，創今年單日客發量新高；上周（１２日至１８日）客發人數１３７０﹒４萬
人次，首次突破２０１９年同期實現正增長，漲幅４﹒７％。
　　中國鐵路上海局又指，今年春運，該集團公司受防疫政策優化調整、新線引流等諸多利好因
素影響，春運４０天客發人數已恢復到２０１９年同期逾九成水平，好於全國鐵路平均水平。

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