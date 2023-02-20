《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國版巴塞爾協議將出，時隔１１年，銀

保監、人民銀行調整商業銀行資本管理規則，形成《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》向

社會公開徵求意見，提出五個方面內容，包括構建差異化資本監管體系，全面修訂風險加權資產

計量規則等。《商業銀行資本管理辦法》擬定於２０２４年１月１日起正式實施。



＊劃分三個檔次銀行，匹配不同的資本監管方案＊



《徵求意見稿》由正文和２５個附件組成，共計４０萬字。正文重點突出總體性、原則性和

制度性要求；附件細化正文各項要求，明確具體的計量規則、技術標準、監管措施、信息披露內

容等。修訂的重點內容包括：一是構建差異化資本監管體系，使資本監管與銀行資產規模和業務

複雜程度相匹配，降低中小銀行合規成本。按照銀行間的業務規模和風險差異，劃分為三個檔次

銀行，匹配不同的資本監管方案。

其中，規模較大或跨境業務較多的銀行，划為第一檔，對標資本監管國際規則；資產規模和

跨境業務規模相對較小的銀行納入第二檔，實施相對簡化的監管規則；第三檔主要是規模小於

１００億元人民幣的商業銀行，進一步簡化資本計量並引導聚焦服務縣域和小微。

二是全面修訂風險加權資產計量規則，包括信用風險權重法和內部評級法、市場風險標準法

和內模法以及操作風險標準法，提升資本計量的風險敏感性。針對風險加權資產計量規則，《徵

求意見稿》總體上增強標準法與高級方法的邏輯一致性，提高計量的敏感性；限制內部模型的使

用，完善內部模型，降低內部模型的套利空間。



＊針對房地產風險暴露中的抵押貸款設置多檔風險權重＊



三是要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時、充分地掌握客戶風險變化，確保

風險權重的適用性和審慎性。比如，在信用風險方面，權重法重點優化風險暴露分類標準，增加

風險驅動因子，細化風險權重。其中，針對房地產風險暴露中的抵押貸款，《徵求意見稿》依據

房產類型、還款來源、貸款價值比（ＬＴＶ），設置多檔風險權重。

值得關注的是，《徵求意見稿》首次明確了商業銀行投資資產管理產品的資本計量標準，引

導銀行落實穿透管理要求。參照國際標準，《徵求意見稿》提出三種計量方法，分別是穿透法、

授權基礎法和１２５０％權重，並詳細規定了各方法應滿足的條件。



＊設置７２﹒５％的風險加權資產永久底線＊



四是強化監督檢查，優化壓力測試的應用，用好用活第二支柱，進一步提升監管有效性。《

徵求意見稿》一方面參照國際標準，完善監督檢查內容，設置７２﹒５％的風險加權資產永久底

線，替換原並行期資本底線安排；依據銀行儲備資本的達標程度，限制分紅比例等；另一方面銜

接國內現行監管制度，促進政策落實。

五是提高信息披露標準引入７０餘張披露模板，要求銀行詳細披露風險相關定性和定量信息

，增強市場的外部約束。

《徵求意見稿》是經２０１２年發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》修訂而成，結合

了中國銀行業的最新實際，對風險加權資產計量規則等進行了重構，並全面對接巴塞爾協議

ＩＩＩ這一國際監管改革要求。



＊銀行業資本充足水平總體穩定，未出現大幅波動＊



對於《徵求意見稿》帶來的影響，銀保監、人民銀行有關部門負責人表示，測算顯示，實施

《徵求意見稿》後，銀行業資本充足水平總體穩定，未出現大幅波動，單家銀行因資產類別差異

導致資本充足率小幅變化，體現了差異化監管要求，符合預期。

多家商業銀行透露，已積極「備戰」新規落地，未來將按照監管要求，有計劃、有步驟、高

質量推進新規實施，提升風險計量和管理能力，提升服務實體經濟質效。

