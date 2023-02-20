《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中證監聯合人民銀行共同發布《重要貨幣

市場基金監管暫行規定》，自２０２３年５月１６日起施行。《暫行規定》明確重要貨幣市場基

金持有一家公司發行的證券市值不得超過基金資產淨值的５％，投資組合的槓桿比例不得超過

１１０％。

重要貨幣市場基金是指因基金資產規模較大或投資人人數較多、與其他金融機構或者金融產

品關聯性較強，如發生重大風險，可能對資本市場和金融體系產生重大不利影響的貨幣市場基金

。滿足規模大於２０００億元（人民幣．下同）、或者投資人數量大於５０００萬人等條件的貨

幣市場基金，應納入評估範圍。

《暫行規定》共五章二十條，主要內容包括：一是明確重要貨幣市場基金的定義及評估條件

、標準、程序，有效識別重要貨幣市場基金；二是明確重要貨幣市場基金的特別監管要求，增強

基金管理人及產品抗風險能力；三是明確重要貨幣市場基金的風險防控和處置機制。

規定要求，重要貨幣市場基金投資於具有基金託管人資格的同一商業銀行發行的金融工具佔

基金資產淨值的比例不得超過１５％；涉及私募資管產品的債券逆回購交易餘額合計不得超過基

金資產淨值的１０％。

新規還要求，基金資產淨值連續２０個交易日超過５０００億元的重要貨幣市場基金，還應

當在３個月內完成調整以符合「投資組合的平均剩餘期限不得超過６０天」、「除發生巨額贖回

、連續３個交易日累計贖回２０％以上或者連續５個交易日累計贖回３０％以上以及中國證監會

認可的情形外，不得開展債券正回購交易」等更嚴格的監管要求。

螞蟻集團旗下天弘基金擁有中國市場最大的貨幣市場基金，截至２月１７日，天虹餘額寶貨

幣基金規模為６８９３億元。

