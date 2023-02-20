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AH股新聞

20/02/2023 09:42

《駐京專電》習近平向非洲聯盟峰會致賀電：加強中非友好合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平１８日致電第３６屆非洲
聯盟峰會，向非洲國家和人民表示熱烈祝賀。「我願同非洲國家領導人一道，進一步加強中非友
好合作，密切在國際和地區事務中的協調配合，推動構建高水平中非命運共同體。」
　　習近平指出，過去一年來，非盟團結帶領非洲國家，積極應對全球性挑戰，加快推進非洲自
貿區建設，在斡旋非洲熱點問題上發揮重要作用，引領非洲國際地位和影響力不斷提升。衷心祝
願非洲國家和人民在發展振興的道路上不斷取得更大成功。
　

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