《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平１８日致電第３６屆非洲

聯盟峰會，向非洲國家和人民表示熱烈祝賀。「我願同非洲國家領導人一道，進一步加強中非友

好合作，密切在國際和地區事務中的協調配合，推動構建高水平中非命運共同體。」

習近平指出，過去一年來，非盟團結帶領非洲國家，積極應對全球性挑戰，加快推進非洲自

貿區建設，在斡旋非洲熱點問題上發揮重要作用，引領非洲國際地位和影響力不斷提升。衷心祝

願非洲國家和人民在發展振興的道路上不斷取得更大成功。



