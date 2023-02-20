《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》由國鐵集團牽頭組建的鐵路科技創新聯盟

在京成立，將有效聚合全社會優勢資源，加快實現中國鐵路高水平科技自立自強，對推動率先實

現鐵路現代化，勇當服務和支撐中國式現代化建設的「火車頭」，產生積極影響。

國鐵集團科技和信息化部負責人介紹，鐵路科技創新聯盟由國鐵集團牽頭組建，涵蓋鐵路行

業內外重點企業、高校和科研單位，實現產學研深度融合。該聯盟初期成員單位包括中國中車集

團有限公司、中國鐵路通信信號集團有限公司、中國鐵路工程集團有限公司、中國鐵道建築集團

有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、中國電子信息產業集團有限公司、鞍鋼集團有限公

司、華為技術有限公司、北京交通大學、西南交通大學、中南大學、同濟大學等１２家行業內外

單位，以及中國鐵道科學研究院集團有限公司、中國鐵路經濟規劃研究院有限公司、中國鐵路信

息科技集團有限公司、中國鐵路設計集團有限公司、國家川藏鐵路技術創新中心等５家國鐵集團

所屬科技型單位。後續將根據需要和單位申請，適時補充增加其他成員單位。

該負責人表示，鐵路科技創新聯盟將聚焦鐵路高質量發展需求，重點開展三方面的工作：一

是聯合開展鐵路關鍵核心技術攻堅。堅持面向服務國家重大戰略、面向鐵路建設運輸主戰場、面

向世界鐵路技術前沿，圍繞鐵路重點領域和重大技術需求，統籌謀劃科技攻關方向，優化配置創

新資源，系統部署攻關任務。二是積極推進鐵路創新成果產業化應用。著力推動鐵路產業鏈創新

鏈深度融合，充分依託中國鐵路巨大市場和豐富應用場景，加快鐵路創新成果轉化應用，實現科

研和產業化全鏈條發展。三是共同開展鐵路技術交流和人才培養。

