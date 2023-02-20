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AH股新聞

20/02/2023 09:26

《神州金融》６１歲劉連舸卸任中行黨委書記，未及大行退休年齡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，中國銀行（０３９７８８）
（滬：６０１９８８）１７日召開黨委擴大會議，會議上宣布，免去劉連舸的中國銀行黨委書記
職務，中行行長劉金將暫時全面負責工作。資料顯示，劉連舸１９６１年５月生，現年６１歲，
報道指，按照內地大行董事長６３歲的退休規律看，劉連舸還未及退休年齡，此番任命令業界震
驚。
　　劉連舸曾任人民銀行國際司副司長，人民銀行福州中心支行行長兼國家外匯管理局福建省分
局局長，人民銀行反洗錢局（保衛局）局長，中國進出口銀行副行長，中國進出口銀行黨委副書
記、副董事長、行長，中國銀行黨委副書記、副董事長、行長等職務。
　　上周五（１７日）一天之內，中國人保集團、中國銀行和國開行等三家國有金融機構黨委書
記或黨委副書記換人。羅熹被免中國人民保險集團股份有限公司黨委書記職務。歐陽衛民被免去
國家開發銀行黨委副書記職務，由原貴州省委常委、統戰部部長譚炯接替。
　　近期中國銀行高管亦變動頻繁，已經向外界輸送三名高管。２月３日，已擔任海南副省長的
中行副行長陳懷宇辭去副行長職務。去年１２月，原中行董事會秘書王兵出任建行黨委委員，有
望任建設銀行副行長；原中行副行長王志恒出任中國光大集團股份公司黨委委員，兼任中國光大
銀行股份有限公司黨委委員、副書記，有望任光大銀行行長。（ｄｗ）

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