《經濟通通訊社２０日專訊》中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，星期六（１８日

）出席慕尼黑安全會議期間，應美方請求，與美國國務卿布林肯非正式接觸。王毅重申民用無人

飛艇進入美國上空屬於偶發意外事件的中方立場，然而美方對氣球事件的反應「近乎歇斯底里」

。王毅指，美方要拿出誠意，正視並解決濫用武力為中美關係造成的損害。若執意借題發揮、炒

作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

中國外交部發言人下午發稿，指王毅清晰表明中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，美方所作

所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例及民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議，批評美

國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格污衊抹黑中國。

美國國務院發言人就說，布林肯向王毅強調，中國氣球侵犯美國主權的情況，絕對不能再發

生，華盛頓絕不容忍任何侵犯美國主權的行為。



＊王毅：中方擔憂烏克蘭危機，強調無袖手旁觀及火上加油＊



在烏克蘭問題上，王毅表示，烏克蘭危機不是中方願意看到的事情，中方與各方一樣對衝突

擴大化及長期化感到擔憂，強調中方無袖手旁觀，亦無火上加油，更反對趁火打劫，中國所做的

一切是勸和促談，將繼續堅定地站在對話與和平的一邊。中國堅持原則、勸和促談，一直發揮著

建設性作用。中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，不接

受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。美國理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機

牟利。

在台灣問題上，王毅指出，要維護台海穩定，就必須堅定反對台獨，真正堅持一中原則。美

方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持台獨的表態落到實處。



＊王毅：中國願全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，擴大互利合作＊



外交部新聞稿稱，王毅出席慕尼黑安全會議期間會見德國總理朔爾茨，表示中方願全面重啟

同德國及歐洲的各領域交往，擴大互利合作，增進相互了解。王毅稱，中德雙方應共同支持多邊

主義和自由貿易，反對脫鈎斷鏈，切實維護全球產供鏈穩定。朔爾茨表示，贊同儘快重啟各領域

合作。德方將堅定發展同中國的經貿關係，反對任何形式的「脫鈎」。



＊布林肯：中國或向俄提供武器等致命支援，已向王毅作出警告＊



美國國務卿布林肯表示，華府掌握信息，顯示中國正考慮向俄羅斯提供致命的支援，用於烏

克蘭戰事，可能包括彈藥和武器等，稍後會公布更多詳情。布林肯與王毅會晤後，接受多間美國

傳媒訪問，說他已經向王毅表明，如果情況屬實，將會美中關係帶來嚴重後果，華府正密切監察

情況。

有官員透露，美方近來發現相關「令人不安」的跡象，在出席慕尼黑安全會議期間，已經與

盟友分享有關情報，布林肯亦向王毅非常直接地作出警告，如果中國向俄羅斯提供實際支持，或

協助俄羅斯規避制裁，將承受後果。

美國副總統賀錦麗早前亦表示，中國在俄烏戰事開始後一直加深與俄羅斯的關係，持續提供

支持，令美方感到不安。（ｊｔ）

