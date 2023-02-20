《經濟通通訊社２０日專訊》在過去的一年裏，折疊屏手機在持續低迷的智能手機市場中逆

勢大增，年度銷量再創新高，根據ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ數據顯示，２０２２年中國市

場折疊屏手機銷量達２８３萬部，同比大幅增長１４４﹒４％，成為２０２２年智能手機市場為

數不多的亮點之一。進入２０２３年，中國折疊屏手機細分賽道持續表現強勁，迎來「開門紅」

，２０２３年１月中國市場折疊屏手機銷量同比增長５４％，環比增長５７％，同比、環比持續

雙增長。

從市場份額來看，１月ＯＰＰＯ以３０％的份額躍居國內市場第一，同比上升２２﹒１個百

分點，Ｔｏｐ７品牌市場份額上升最大，主要受惠於ＯＰＰＯ Ｆｉｎｄ Ｎ２、ＯＰＰＯ

Ｆｉｎｄ Ｎ２ Ｆｌｉｐ強勁的市場表現，ＯＰＰＯ折疊手機滲透率增至近４％，同比上升３

個百分點；華為市場份額達２５﹒７％，同比下降３３﹒２個百分點；三星市場份額２３﹒２％

，同比微跌０﹒５個百分點；榮耀市場份額１２﹒８％，同比上升９﹒８個百分點，其新一代折

疊機型Ｍａｇｉｃ Ｖｓ市場表現明顯優於其上一代；小米╱ｖｉｖｏ市場份額分別為４﹒８％

╱２﹒７％。（ｊｔ）

