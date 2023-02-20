《經濟通通訊社２０日專訊》反映中概股表現的金龍中國指數上周五（１７日）下跌

３﹒１％，不過當局上周五收市後公布多項利好消息，包括中證監發布全面實行股票發行註冊制

相關制度規則，自公布之日起施行。主要內容包括精簡優化發行上市條件、完善審核註冊程序、

優化發行承銷制度等。滬深股市今早輕微高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２％，報

３２３０﹒４７點，深綜指高開０﹒０４％，煤炭、銀行股造好，鋰礦、航空股走低。

人民銀行今早公布，２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上

ＬＰＲ報４﹒３％，均與上月持平，基本符合預期。ＬＰＲ已連續六個月保持不變。

中證監宣布《境外上市備案管理制度規則》正式發布，稱完善不得境外發行上市的情形，不

對境外上市額外設置門檻和條件；對於協議控制（ＶＩＥ）架構企業境外上市，備案管理將堅持

市場化、法治化原則，加強監管協同。新規將在下月３１日正式實施。

另外，銀保監近日嚴肅查處一批違法違規案件，對中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）、民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、渤海銀行

（０９６６８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、渣打銀行（中國）等５家金

融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒３﹒８８億元（人民幣．下同）。與重

罰的同時，上周五（１７日）一天之內，中國人保集團、中國銀行和國開行等三家國有金融機構

黨委書記或黨委副書記換人。（ｃａ）

