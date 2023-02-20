《經濟通通訊社２０日專訊》投資者密切關注地緣政治風險，不過Ａ股市場迎多項利好消息

，滬深股市半日個別發展，滬綜指高開高走，以接近半日高位收市，收報３２５５點，升

０﹒９９％。深成指升０﹒７５％；創業板指軟０﹒０８％。兩市成交額為５５７２億元（人民

幣．下同），較上一交易日增１﹒７％；陸股通暫淨流入逾６億元。

人行今早公布，２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ

報４﹒３％，均與上月持平，基本符合預期。ＬＰＲ已連續六個月保持不變。在經濟進入復甦期

背景下，本月中期借貸便利（ＭＬＦ）利率未變，使得市場對２月ＬＰＲ持穩預期進一步加強，

機構認為不變的佔比，從上月的６４％升至７８％。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，年初相對寬鬆的流動性環境、經濟和企業盈利資料

真空期，以及市場對日益臨近的兩會的政策預期推動市場偏上行。分行業來看，數字經濟產業在

春節後通常跑贏市場，而消費板塊表現疲軟。



＊券商股走強，中證監放鬆境內公司海外上市限制＊



中證監放鬆對境內公司海外上市限制。券商股集體走高，中金公司（滬：６０１９９５）升

４﹒３％，東方證券（滬：６００９５８）升２﹒９％，中信建投（滬：６０１０６６）升

２﹒３％，招商證券（滬：６００９９９）升２﹒６％，中信證券（滬：６０００３０）、中國

銀河（滬：６０１８８１）、東方財富（深：３０００５９）跟升約２％。

中信證券研報指出，保險股已迎來拐點，未來三年將從困境反轉，走向健康發展。保險股半

日走強，中國太保（滬：６０１６０１）揚升４％，中國人壽（滬：６０１６２８）升３﹒１％

，新華保險（滬：６０１３３６）升２％，中國人保（滬：６０１３１９）、中國平安

（滬：６０１３１８）齊齊１％。



＊中行遭罰逾三千萬，Ａ股仍漲０﹒６％＊



中國版巴塞爾協議將出，時隔１１年，銀保監、人民銀行調整商業銀行資本管理規則，提出

五個方面內容，包括構建差異化資本監管體系，全面修訂風險加權資產計量規則等。銀行股走強

，成都銀行（滬：６０１８３８）升８﹒８％，平安銀行（深：０００００１）升４﹒３％，寧

波銀行（深：００２１４２）升４％，招商銀行（滬：６０００３６）升３﹒７％，瑞豐銀行

（滬：６０１５２８）升３﹒５％，杭州銀行（滬：６００９２６）升２﹒９％。

銀保監１７日公告，中國銀行（０３９８８） （滬：６０１９８８）因貸款資金挪用等，

遭處罰３２８０萬；重罰同時，中行在同日突然宣布一把手卸任，劉連舸不再擔任中國銀行黨委

書記，據報中行行長劉金將暫時全面負責工作。惟消息對中行Ａ股影響不大，Ａ股半日升

０﹒６％。

ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信（滬：６０１７２８）升９﹒４％，中國

移動（滬：６００９４１）升５﹒５％，中國聯通（滬：６０００５０）升６﹒９％。（ｃａ）

