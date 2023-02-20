《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升１﹒０８％，報
３２５８﹒６８點，滬深３００指數升１﹒２５％，深成指升０﹒９１％。上海Ｂ股升
０﹒７４％，深圳Ｂ股升０﹒１６％。（ｃａ）
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20/02/2023 13:18
《Ａ股行情》滬綜指午後升１﹒０８％，深成指升０﹒９１％
《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升１﹒０８％，報
３２５８﹒６８點，滬深３００指數升１﹒２５％，深成指升０﹒９１％。上海Ｂ股升
０﹒７４％，深圳Ｂ股升０﹒１６％。（ｃａ）
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