《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市上周大幅回調後回勇，三大指數今日集體反彈，券商

、銀行、保險等大金融板塊飆升，電訊運營商勁揚，機械、大基建板塊聯袂走強，兩市超

３８００股飄紅。滬綜指午後上攻３３００點，全日收漲２﹒０６％，報３２９０﹒３４點。深

成指升２﹒０３％，創業板指則升１﹒２８％。

人行公布２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續第六個月不過，業內人士認為，１月金融數

據強勁，萎靡多時的樓市也開始現出生機，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率持穩在前，政策觀察期

ＬＰＲ按兵不動並不意外。人行周一開展了２７００億元人（人民幣．下同）七天期逆回購操作

，利率仍持平在２﹒００％，單日淨投放２２４０億元，為連續第三日淨投放。

外資繼續流入，刺激兩市全日成交９４９８億元，按日增近４％。外資今日通過滬股通、深

股通淨流入６０﹒０３億元，連續三日淨流入。



＊全面註冊制落地，大金融板塊暴力拉升＊



中證監上周五（１７日）發布實施全面註冊制相關制度規則，滬深交易所隨後分別發布配套

的業務規則，全面註冊制正式落地實施，加上中證監放鬆對境內公司海外上市限制，券商股等大

金融板塊走高，湘財股份（滬：６０００９５）漲停，南京證券（滬：６０１９９０）飆升

８﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）揚７﹒９％，國盛金控（深：００２６７０）升

６﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒８％。

全面註冊制規則如雷霆般在數周內迅疾落地，中企赴海外上市的政策文件也終於出爐。分析

人士認為，在中美科技博弈日趨白熱化的背景下，這反映了中國迫切希望通過改革加強直接融資

，以幫助提振經濟和科技興國的政策意圖。

內地１月新增貸款創出紀錄４﹒９萬億元幣新高後，據報人民銀行擬出手降溫，在２月稍早

曾對部分銀行進行窗口指導，希望銀行適度控制２月貸款發放規模，以平滑整體投放節奏。不過

，銀行股仍大升，成都銀行（滬：６０１８３８）升９﹒３％，平安銀行（深：０００００１）

升５﹒４％，招商銀行（滬：６０００３６）、寧波銀行（深：００２１４２）升近半成，杭州

銀行（滬：６００９２６）升３﹒５％，興業銀行（滬：６０１１６６）升２﹒６％。



＊電信運營商勁揚，中電信Ａ漲停＊



中國互聯網發展座談會暨中國互聯網協會新春茶話會在北京召開。一眾互聯網大佬出席，包

括：中國電信邵廣祿、騰訊馬化騰等。三大電信運營商集體勁揚，中國電信

（滬：６０１７２８）稱積極關注產業版「ＣｈａｔＧＰＴ」，震盪漲停，中國聯通

（滬：６０００５０）升７﹒５％，中國移動（滬：６００９４１）升６﹒５％。國盛證券研報

認為，三大運營商作為中國算力與數據要素的「賣水者」，無論是用自身優質數據進行模型自研

，或是將數據提供給第三方進行訓練，在未來都將成為中國「數據要素＋ＡＩ」商業體系下的核

心參與者。

中指研究院指出，上周（２月１２－１８日）１６個重點城市新房成交面積同比微升

０﹒４％、環比增長７﹒９％，為連續第三周同、環比皆增長。房地產股上揚，招商蛇口

（深：００１９７９）升３﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒２％，華僑城Ａ

（深：００００６９）升２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒８％。

官媒發文稱，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步正視遊戲的科技價值。遊戲股

升幅擴大，三七互娛（深：００２５５５）飆升８﹒３％，完美世界（深：００２６２４）揚升

６﹒５％，巨人網絡（深：００２５５８）升６﹒２％，盛天網絡（深：３００４９４）升

５﹒７％，創維數字（深：０００８１０）升４﹒１％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１３３﹒４９ ＋２﹒４５

上證綜合指數 ３２９０﹒３４ ＋２﹒０６ ３９７７﹒００

深證綜合指數 ２１６１﹒６６ ＋１﹒７２ ５５２１﹒００

上證Ｂ股指數 ２９８﹒５２ ＋１﹒３５ １﹒３５

深證Ｂ股指數 １２３４﹒５４ ＋０﹒３０ ０﹒５３

上證１８０指數 ８７０８﹒３０ ＋２﹒６２

上證３８０指數 ６０２３﹒７３ ＋１﹒６１

深證成份指數 １１９５４﹒１３ ＋２﹒０３

中小創新指數 ２５００﹒９３ ＋１﹒３４

深圳創業板指數 ２４８０﹒７９ ＋１﹒２８

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