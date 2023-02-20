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AH股新聞

20/02/2023 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收漲２％，全面註冊制落地，券商股飆升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市上周大幅回調後回勇，三大指數今日集體反彈，券商
、銀行、保險等大金融板塊飆升，電訊運營商勁揚，機械、大基建板塊聯袂走強，兩市超
３８００股飄紅。滬綜指午後上攻３３００點，全日收漲２﹒０６％，報３２９０﹒３４點。深
成指升２﹒０３％，創業板指則升１﹒２８％。
　　人行公布２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續第六個月不過，業內人士認為，１月金融數
據強勁，萎靡多時的樓市也開始現出生機，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率持穩在前，政策觀察期
ＬＰＲ按兵不動並不意外。人行周一開展了２７００億元人（人民幣．下同）七天期逆回購操作
，利率仍持平在２﹒００％，單日淨投放２２４０億元，為連續第三日淨投放。
　　外資繼續流入，刺激兩市全日成交９４９８億元，按日增近４％。外資今日通過滬股通、深
股通淨流入６０﹒０３億元，連續三日淨流入。
　　
＊全面註冊制落地，大金融板塊暴力拉升＊
　
　　中證監上周五（１７日）發布實施全面註冊制相關制度規則，滬深交易所隨後分別發布配套
的業務規則，全面註冊制正式落地實施，加上中證監放鬆對境內公司海外上市限制，券商股等大
金融板塊走高，湘財股份（滬：６０００９５）漲停，南京證券（滬：６０１９９０）飆升
８﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）揚７﹒９％，國盛金控（深：００２６７０）升
６﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒８％。
　　全面註冊制規則如雷霆般在數周內迅疾落地，中企赴海外上市的政策文件也終於出爐。分析
人士認為，在中美科技博弈日趨白熱化的背景下，這反映了中國迫切希望通過改革加強直接融資
，以幫助提振經濟和科技興國的政策意圖。
　　內地１月新增貸款創出紀錄４﹒９萬億元幣新高後，據報人民銀行擬出手降溫，在２月稍早
曾對部分銀行進行窗口指導，希望銀行適度控制２月貸款發放規模，以平滑整體投放節奏。不過
，銀行股仍大升，成都銀行（滬：６０１８３８）升９﹒３％，平安銀行（深：０００００１）
升５﹒４％，招商銀行（滬：６０００３６）、寧波銀行（深：００２１４２）升近半成，杭州
銀行（滬：６００９２６）升３﹒５％，興業銀行（滬：６０１１６６）升２﹒６％。
　
＊電信運營商勁揚，中電信Ａ漲停＊
　
　　中國互聯網發展座談會暨中國互聯網協會新春茶話會在北京召開。一眾互聯網大佬出席，包
括：中國電信邵廣祿、騰訊馬化騰等。三大電信運營商集體勁揚，中國電信
（滬：６０１７２８）稱積極關注產業版「ＣｈａｔＧＰＴ」，震盪漲停，中國聯通
（滬：６０００５０）升７﹒５％，中國移動（滬：６００９４１）升６﹒５％。國盛證券研報
認為，三大運營商作為中國算力與數據要素的「賣水者」，無論是用自身優質數據進行模型自研
，或是將數據提供給第三方進行訓練，在未來都將成為中國「數據要素＋ＡＩ」商業體系下的核
心參與者。
　　中指研究院指出，上周（２月１２－１８日）１６個重點城市新房成交面積同比微升
０﹒４％、環比增長７﹒９％，為連續第三周同、環比皆增長。房地產股上揚，招商蛇口
（深：００１９７９）升３﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒２％，華僑城Ａ
（深：００００６９）升２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒８％。
　　官媒發文稱，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步正視遊戲的科技價值。遊戲股
升幅擴大，三七互娛（深：００２５５５）飆升８﹒３％，完美世界（深：００２６２４）揚升
６﹒５％，巨人網絡（深：００２５５８）升６﹒２％，盛天網絡（深：３００４９４）升
５﹒７％，創維數字（深：０００８１０）升４﹒１％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４１３３﹒４９　　＋２﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２９０﹒３４　　＋２﹒０６　　　　３９７７﹒００　　
　　深證綜合指數　　２１６１﹒６６　　＋１﹒７２　　　　５５２１﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９８﹒５２　　＋１﹒３５　　　　　１﹒３５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２３４﹒５４　　＋０﹒３０　　　　　０﹒５３　　　　
　　上證１８０指數　８７０８﹒３０　　＋２﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　６０２３﹒７３　　＋１﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１９５４﹒１３　＋２﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２５００﹒９３　　＋１﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２４８０﹒７９　　＋１﹒２８　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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