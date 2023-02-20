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AH股新聞

20/02/2023 11:41

《滬股通》上證１８０半日升１﹒３８％，上證３８０升０﹒７１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數半日升１﹒３８％，報８６０２﹒４３點，上
證３８０指數半日升０﹒７１％，報５９７０﹒８２點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９８﹒４５億元，用２１﹒５５
億元或４﹒１％。
　　在經濟反彈帶動投資者對中國資產的興趣升溫之際，中證監放鬆對境內公司海外上市限制。
券商股集體高開，中信建投（滬：６０１０６６）升２﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）
漲４﹒３％，東方證券（滬：６００９５８）升２﹒９％，招商證券（滬：６００９９９）升
２﹒６％，中信證券（滬：６０００３０）升逾２％。
　　中信證券研報指出，保險股已迎來拐點，未來三年將從困境反轉，走向健康發展。保險股早
盤走強，中國太保（滬：６０１６０１）揚升４％，中國人壽（滬：６０１６２８）升３﹒１％
，新華保險（滬：６０１３３６）升２％，中國人保（滬：６０１３１９）、中國平安
（滬：６０１３１８）齊齊升約１％。
　　ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信（滬：６０１７２８）急漲９﹒４％，中
國移動（滬：６００９４１）升５﹒５％，聯通（滬：６０００５０）漲６﹒９％。消息面上，
中國電信稱正在全面布局大模型技術研發，並已取得階段性成果；同時積極關注產業版「
ＣｈａｔＧＰＴ」，並已具備相關技術研發基礎。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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