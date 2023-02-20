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AH股新聞

20/02/2023 15:11

《滬股通》上證１８０收升２﹒６２％，上證３８０升１﹒６１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒６２％，報８７０８﹒３點，上
證３８０指數收升１﹒６１％，報６０２３﹒７３點。
　　ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信（滬：６０１７２８）漲停，中國移動
（滬：６００９４１）升６﹒５％，聯通（滬：６０００５０）漲７﹒５％。消息面上，中國電
信稱正在全面布局大模型技術研發，並已取得階段性成果；同時積極關注產業版「
ＣｈａｔＧＰＴ」，並已具備相關技術研發基礎。
　　銀保監近日嚴肅查處一批違法違規案件，對中行（滬：６０１９８８）、民生銀行
（滬：６０００１６）、渤海銀行、建行（滬：６０１９３９）、渣打銀行（中國）等５家金融
機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒３﹒８８億元人民幣。中行仍升０﹒６％
，民生銀行升０﹒９％，建行升１﹒１％。
　　在經濟反彈帶動投資者對中國資產的興趣升溫之際，中證監放鬆對境內公司海外上市限制。
券商股集體高開高走，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒８％，中金公司
（滬：６０１９９５）漲７﹒９％，東方證券（滬：６００９５８）升４﹒９％，招商證券
（滬：６００９９９）升３﹒５％，中信證券（滬：６０００３０）升近４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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