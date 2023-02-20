《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒６２％，報８７０８﹒３點，上

證３８０指數收升１﹒６１％，報６０２３﹒７３點。

ＡＩ熱潮帶動，三大通信運營商再走強，中國電信（滬：６０１７２８）漲停，中國移動

（滬：６００９４１）升６﹒５％，聯通（滬：６０００５０）漲７﹒５％。消息面上，中國電

信稱正在全面布局大模型技術研發，並已取得階段性成果；同時積極關注產業版「

ＣｈａｔＧＰＴ」，並已具備相關技術研發基礎。

銀保監近日嚴肅查處一批違法違規案件，對中行（滬：６０１９８８）、民生銀行

（滬：６０００１６）、渤海銀行、建行（滬：６０１９３９）、渣打銀行（中國）等５家金融

機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒３﹒８８億元人民幣。中行仍升０﹒６％

，民生銀行升０﹒９％，建行升１﹒１％。

在經濟反彈帶動投資者對中國資產的興趣升溫之際，中證監放鬆對境內公司海外上市限制。

券商股集體高開高走，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒８％，中金公司

（滬：６０１９９５）漲７﹒９％，東方證券（滬：６００９５８）升４﹒９％，招商證券

（滬：６００９９９）升３﹒５％，中信證券（滬：６０００３０）升近４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

