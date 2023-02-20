《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日升０﹒７５％，報１１８０３﹒３９點，深證中

小創新指數半日升０﹒１１％，報２４７０﹒６１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒６９億元，賣盤超買盤，

淨流出１３﹒６９億元。

內媒稱，雲南省電解鋁企業再度接到壓減負荷的口頭要求，除文山某鋁廠暫不要求外，其他

鋁廠的壓減負荷比例擴大至４０％－４２％不等，完成時間為截至２月２７日。有色鋁早盤領漲

，天山鋁業 （深：００２５３２）一度逼近漲停，半日升８﹒６％，神火股份

（深：０００９３３）飆升８﹒３％。

ＣｈａｔＧＰＴ概念股盤中再度活躍，元隆雅圖（深：００２８７８）漲停，因賽集團

（深：３００７８１）升１１﹒４％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升５﹒４％。中信證券研

究發表研究報告稱，ＣｈａｔＧＰＴ產生的鯰魚效應，料將推動全球ＡＩ產業化進程的全面提速

，以及ＡＩ生成內容時代的全面到來。

遊戲股盤中走強，三七互娛（深：００２５５５）升８﹒２％，世紀華通

（深：００２６０２）升１﹒３％，完美世界（深：００２６２４）升５﹒６％，巨人網絡

（深：００２５５８）升４﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）升３﹒５％，藍色光標

（深：３０００５８）升逾１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

