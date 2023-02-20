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AH股新聞

20/02/2023 11:41

《深股通》深成指半日升０﹒７５％，中小創新指升０﹒１１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日升０﹒７５％，報１１８０３﹒３９點，深證中
小創新指數半日升０﹒１１％，報２４７０﹒６１點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒６９億元，賣盤超買盤，
淨流出１３﹒６９億元。
　　內媒稱，雲南省電解鋁企業再度接到壓減負荷的口頭要求，除文山某鋁廠暫不要求外，其他
鋁廠的壓減負荷比例擴大至４０％－４２％不等，完成時間為截至２月２７日。有色鋁早盤領漲
，天山鋁業　（深：００２５３２）一度逼近漲停，半日升８﹒６％，神火股份
（深：０００９３３）飆升８﹒３％。
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念股盤中再度活躍，元隆雅圖（深：００２８７８）漲停，因賽集團
（深：３００７８１）升１１﹒４％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升５﹒４％。中信證券研
究發表研究報告稱，ＣｈａｔＧＰＴ產生的鯰魚效應，料將推動全球ＡＩ產業化進程的全面提速
，以及ＡＩ生成內容時代的全面到來。
　　遊戲股盤中走強，三七互娛（深：００２５５５）升８﹒２％，世紀華通
（深：００２６０２）升１﹒３％，完美世界（深：００２６２４）升５﹒６％，巨人網絡
（深：００２５５８）升４﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）升３﹒５％，藍色光標
（深：３０００５８）升逾１％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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