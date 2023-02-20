《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指今日收升２﹒０３％，報１１９５４﹒１３點，深證

中小創新指數收升１﹒３４％，報２５００﹒９３點。

官媒發文稱，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步正視遊戲的科技價值。遊戲股

全日走勢強，三七互娛（深：００２５５５）飆８﹒３％，完美世界（深：００２６２４）抽升

６﹒５％，巨人網絡（深：００２５５８）升６﹒２％，盛天網絡（深：３００４９４）升

５﹒７％，創維數字（深：０００８１０）升４﹒１％。

內媒稱，雲南省電解鋁企業再度接到壓減負荷的口頭要求，除文山某鋁廠暫不要求外，其他

鋁廠的壓減負荷比例擴大至４０％－４２％不等，完成時間為截至２月２７日。有色鋁領漲，天

山鋁業（深：００２５３２）漲停，神火股份（深：０００９３３）飆升９﹒４％。

ＣｈａｔＧＰＴ概念股盤中再度活躍，元隆雅圖（深：００２８７８）漲停，因賽集團

（深：３００７８１）升１４﹒８％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升６﹒４％。中信證券研

究發表研究報告稱，ＣｈａｔＧＰＴ產生的鯰魚效應，料將推動全球ＡＩ產業化進程的全面提速

，以及ＡＩ生成內容時代的全面到來。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

