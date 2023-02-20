《經濟通通訊社２０日專訊》在經濟反彈帶動投資者對中國資產的興趣升溫之際，中證監放

鬆對境內公司海外上市限制。券商股集體高開，中信建投（滬：６０１０６６）、中金公司

（滬：６０１９９５）、東方證券（滬：６００９５８）升逾２％，招商證券

（滬：６００９９９）升１﹒６％，中信證券（滬：６０００３０）升１﹒２％，東方財富

（深：３０００５９）升１％，國泰君安（滬：６０１２１１）、華泰證券

（滬：６０１６８８）、中國銀河（滬：６０１８８１）、海通證券（滬：６００８３７）等升

近１％。

中證監上周五（１７日）發布實施全面註冊制相關制度規則，取消發審委和併購重組委，對

新股發行價格、規模等不設任何行政性限制。中證監又發布境外上市備案管理制度規則，將支持

滿足合規要求的ＶＩＥ架構企業境外上市，新規自３月３１日起實施。同日，滬深交易所分別發

布２６部及３０部與全面註冊制相配套的業務規則、指引及指南，涵蓋了發行上市審核、發行承

銷、持續監管、交易組織管理和投資者保護等環節的主要制度安排。

中證監強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，新規則將更好支持企業依法合規

到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。中證監亦與香港證監會簽訂監管合作

備忘錄，以進一步加強有關境內企業香港上市相關事宜的監管合作，包括共同打擊跨境違法違規

行為。（ｊｔ）





