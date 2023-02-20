  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/02/2023 09:55

《Ａ股焦點》中證監鬆綁境內外上市為重振ＩＰＯ鋪路，券商股大升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在經濟反彈帶動投資者對中國資產的興趣升溫之際，中證監放
鬆對境內公司海外上市限制。券商股集體高開，中信建投（滬：６０１０６６）、中金公司
（滬：６０１９９５）、東方證券（滬：６００９５８）升逾２％，招商證券
（滬：６００９９９）升１﹒６％，中信證券（滬：６０００３０）升１﹒２％，東方財富
（深：３０００５９）升１％，國泰君安（滬：６０１２１１）、華泰證券
（滬：６０１６８８）、中國銀河（滬：６０１８８１）、海通證券（滬：６００８３７）等升
近１％。
　　中證監上周五（１７日）發布實施全面註冊制相關制度規則，取消發審委和併購重組委，對
新股發行價格、規模等不設任何行政性限制。中證監又發布境外上市備案管理制度規則，將支持
滿足合規要求的ＶＩＥ架構企業境外上市，新規自３月３１日起實施。同日，滬深交易所分別發
布２６部及３０部與全面註冊制相配套的業務規則、指引及指南，涵蓋了發行上市審核、發行承
銷、持續監管、交易組織管理和投資者保護等環節的主要制度安排。
　　中證監強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，新規則將更好支持企業依法合規
到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。中證監亦與香港證監會簽訂監管合作
備忘錄，以進一步加強有關境內企業香港上市相關事宜的監管合作，包括共同打擊跨境違法違規
行為。（ｊｔ）
　
　

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/02/2023 09:56  《Ａ股焦點》招商蛇口升２％，擬向特定投資者募８５億用於償債等

其他AH股新聞
More

20/02/2023 10:08  《Ａ股異動》中國電信Ａ一度漲停，現報５﹒９７元人幣

20/02/2023 10:07  【新冠感染】杭州兩所學校１５名學生檢出新冠陽性

20/02/2023 10:07  《Ａ股焦點》寧德時代跌近１％，擬向部分中國汽車製造商提供折扣

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金