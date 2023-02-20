《經濟通通訊社２０日專訊》加拿大創新、科技和經濟發展部去年１１月２日發布公告，要

求中礦資源（深：００２７３８）、盛新鋰能（深：００２２４０）、藏格礦業

（深：０００４０８）三家中國鋰礦企業在９０天內剝離或撤銷其在加拿大鋰礦公司中的股權投

資。最新的情況是，三家企業中僅剩藏格礦業的相關資產還在處置中，中礦資源、盛新鋰能已經

將其持有的加拿大公司股權出售。

中礦資源目前挫４﹒２％，報７４﹒３６元（人民幣．下同）；盛新鋰能跌２﹒７％，報

３７﹒０５元；藏格礦業跌１﹒９％，報２６﹒９７元。



＊盛新鋰能與加拿大溝通不果，已售智利鋰業全部股權＊



在兩周之前，盛新鋰能曾一度對內媒表示，在收到加拿大政府的通知後，公司方面與加拿大

政府相關部門進行了多次溝通，事情仍然有緩和的餘地。不過，根據盛新鋰能在２月１８日發布

的公告，其子公司盛澤國際已於近日與加拿大公司Ｇａｔｏｒ Ｃａｐｉｔａｌ簽署了《股權轉

讓協議》，盛澤國際以交易對價３４５５﹒４萬加元向Ｇａｔｏｒ Ｃａｐｉｔａｌ出售其所持

有的智利鋰業全部股權。

盛新鋰能稱，本次交易是公司按照加拿大創新、科技和經濟發展部的要求，對智利鋰業相關

權益的處置和剝離。並且公司與智利鋰業目前沒有經營業務往來，本次股權轉讓不會對公司

２０２３年以及未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情況。

（ｊｔ）

