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AH股新聞

20/02/2023 16:16

【大國博弈】外長秦剛明起將訪問印尼，並走訪東盟秘書處

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據中國外交部網站，外交部發言人汪文斌宣布，應印尼外長蕾
特諾邀請，外交部長秦剛將於２月２１日至２３日訪問印尼，主持召開中印尼雙邊合作聯委會機
制第四次會議，並走訪東盟秘書處。（ｃａ）

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