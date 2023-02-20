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AH股新聞

20/02/2023 07:56

《國企紅籌》中國太保（０２６０１）１月保險業務收入跌１﹒２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，１月原
保險業務收入約７５９﹒９６億元（人民幣．下同），比去年同期約７６８﹒９５億元，下跌約
１﹒１７％。
　　該集團指，其中子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入５２６﹒８５億元，同比下
降５﹒７％，另一子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務收入２３３﹒１１億元，同比增長
１０﹒９％。（ｗｈ）

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