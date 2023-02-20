《經濟通通訊社２０日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，１月原

保險業務收入約７５９﹒９６億元（人民幣．下同），比去年同期約７６８﹒９５億元，下跌約

１﹒１７％。

該集團指，其中子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入５２６﹒８５億元，同比下

降５﹒７％，另一子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務收入２３３﹒１１億元，同比增長

１０﹒９％。（ｗｈ）

