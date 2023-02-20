《經濟通通訊社２０日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，非全資

附屬公司新北江製藥以約４８４６萬元（人民幣．下同）出售動物保健業務資產予持有５１％股

權、從事動物保健業務的合資公司，預期收益約１７４２萬元。

該集團指，作價乃基於評估報告經公平磋商後釐定，有關資產帳面值約２７３５萬元，估值

為４３９０萬元，而出售使新北江製藥更加專注於原料藥及中間體之核心業務，也有利於該集團

加強不同業務獨立性和營運專業化程度，新北江製藥擬將出售所得款項用於其日常營運。

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