《經濟通通訊社２１日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布收到英國

藥品和保健品管理局（ＭＨＲＡ）的通知，該公司產品特瑞普利單抗聯合順鉑和吉西他濱用於局

部複發或轉移性鼻咽癌患者的一線治療、特瑞普利單抗聯合紫杉醇和順鉑用於不可切除局部晚期

╱複發或轉移性食管鱗癌患者的一線治療的上市許可申請，已獲得ＭＨＲＡ受理。



＊聯合化療乳腺癌臨床研究達主要終點＊



另外，該公司公布特瑞普利單抗聯合注射用紫杉醇（白蛋白結合型）用於首診ＩＶ期或複發

轉移性三陰性乳腺癌患者治療的隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心ＩＩＩ 期臨床研究，已完成

方案預設的期中分析，獨立數據監查委員會判定研究的主要終點達到方案預設的優效界值。該公

司將於近期與監管部門溝通遞交該新適應症上市申請事宜。

特瑞普利單抗是中國首個批准上市的以ＰＤ－１為靶點的國產單抗藥物，至今６項適應症已

於中國獲批。２０２０年１２月，特瑞普利單抗注射液首次通過國家醫保談判，目前已有３項適

應症納入國家醫保目錄（２０２２年版），是國家醫保目錄中唯一用於治療黑色素瘤的抗ＰＤ－

１單抗藥物。（ｍｈ）

