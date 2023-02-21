《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市統計局發布的消息顯示，２０２２

年京津冀地區生產總值合計１０萬億元（人民幣．下同），按現價計算，是２０１３年的１﹒８

倍。其中，北京、河北跨越４萬億元量級，均為４﹒２萬億元，分別是２０１３年的２倍和

１﹒７倍；天津１﹒６萬億元，是２０１３年的１﹒６倍。

北京市統計局報告顯示，２０１４年以來，京津冀三地緊密圍繞《京津冀協同發展規劃綱要

》和各階段重點任務推動工作，區域經濟整體實力邁上新台階。

數據顯示，２０２２年，北京實現地區生產總值４１６１０﹒９億元，比上年增長０﹒７％

；２０２２年天津市生產總值達１６３１１﹒３４億元同比增長１﹒０％；河北２０２２年地區

生產總值４２３７０﹒４億元，比上年增長３﹒８％，河北地區生產總值最高的城市唐山，地區

生產總值達８９００﹒７億元，較上年增長４﹒７％。



＊北京數字經濟增加值佔ＧＤＰ的比重超四成＊



北京市統計局表示，京津冀三地新興經濟快速發展。北京數字經濟增加值從２０１５年的

８７１９﹒４億元增加到２０２２年的１７３３０﹒２億元，佔ＧＤＰ的比重超四成，提高

６﹒４個百分點；天津高技術製造業佔規模以上工業增加值的比重為１４﹒２％，較２０１４年

提高１﹒９個百分點；河北高新技術產業增加值佔規模以上工業增加值的比重為２０﹒６％，比

２０１３年提高８﹒８個百分點。

同時，就業規模擴大結構優化。京津冀地區城鎮新增就業９年累計１４４２萬人，三地分別

新增２８８﹒１萬、４０５﹒５萬和７４８﹒４萬人。就業結構不斷優化，２０２１年，北京法

人單位從業人員中，第三產業比重為８４﹒４％，較２０１３年提高６﹒２個百分點，其中信息

服務業和商務服務業佔比達２５﹒５％，較２０１３年提高６﹒２個百分點；天津和河北第三產

業就業人員佔比為６０﹒５％和４６﹒６％，較２０１３年提高１０﹒９個和１５﹒１個百分點

。

值得注意的是，２０２２年，京津冀、長三角、粵港澳大灣區內地九市地區生產總值合計達

到４９﹒５萬億元，超過全國的４０％。其中，２０２２年長三角一市三省ＧＤＰ合計逾２９萬

億元，約佔全國２４％；２０２２年粵港澳大灣區九城ＧＤＰ合計超過１０﹒４６萬億元；

２０２２年京津冀地區生產總值合計１０萬億元。

