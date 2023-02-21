《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市文物局發布《北京博物館之城建設

發展規劃（２０２３－２０３５）》（徵求意見稿），現面向社會公眾公開徵求意見，公示期至

３月１８日。徵求意見稿提出，到２０３５年，北京實現每１０萬人擁有２座博物館，各類博物

館（包括類博物館文化空間）總數量超過４６０座。

根據徵求意見稿，截至２０２１年末，北京市共２０４家備案博物館。從地域分布上看，全

市１６個區均有博物館，朝陽區、東城區擁有博物館數量最多，均在３５家以上；東城區每１０

萬人平均擁有４﹒４家博物館，人均擁有博物館的數量居於全市之首。

徵求意見稿明確，進一步健全優化博物館體系，實施「５５１１」計劃，重點培育５家「世

界一流博物館」、５０家「卓越博物館」、１００家特色中小型博物館、一批類博物館，著力構

建「布局合理、結構優化、內容豐富、特色鮮明」的城市博物館體系。支持將故宮博物院、中國

國家博物館、中國共產黨歷史展覽館、中國人民革命軍事博物館、首都博物館５個博物館納入「

中國特色世界一流博物館創建計劃」。

