《經濟通通訊社２１日專訊》中證監２０日宣布啟動不動產私募投資基金試點工作後，中證

協當晚就發布了《不動產私募投資基金試點備案指引（試行）》及其起草說明，允許符合要求的

私募設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資特定居住用房、商業經營用房和基礎設施項

目等，促進房地產企業盤活經營性不動產並探索新的發展模式。《指引》自３月１日起施行。

《指引》明確，不動產投資範圍包含投向特定居住用房、商業經營用房和基礎設施項目等。

參與試點的私募管理人可按指引要求開展不動產投資業務。

對於管理人的要求，《不動產試點指引》明確，開展不動產試點業務的管理人在管不動產投

資本金不低於５０億元（人民幣．下同），或自管理人登記以來累計管理不動產投資本金不低於

１００億元；對於僅符合在管不動產投資本金不低於３０億元，或自管理人登記以來累計管理不

動產投資本金不低於６０億元要求的管理人，應在提交材料時承諾其後續備案不動產私募投資基

金投資者均為機構投資者。

對於投資者要求，《指引》提到，不動產私募投資基金投資者應當以機構投資者為主。對於

不動產私募投資基金持有被投企業７５％以上股權的，可限比例引入少部分超高淨值自然人投資

者，防範涉眾風險。

同時，為提升試點產品投資靈活度，符合試點要求的不動產私募基金可適度放寬股債比限制

，並可以通過申請經營性物業貸款、併購貸款等方式擴充投資資金來源。

《指引》明確，不動產私募投資基金應強制托管；要求管理人勤勉盡責，有效控制不動產私

募投資基金風險；嚴禁管理人使用基金財產投向其實際控制人控制的企業或項目；對於存在單一

投資標的、分級安排、抵質押、股東借款等特殊風險的，應進行特殊風險揭示；按季度向投資者

進行信息披露以及向協會報送運作情況。（ｌｃ）

