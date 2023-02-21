《經濟通通訊社２１日專訊》２０２２年國內樓市下行，諸多房企業績出現虧損。Ｗｉｎｄ

數據顯示，截至２月２１日，Ａ股１１９家房企中已有６６家發布了２０２２年度業績預告，其

中３８家預計虧損，佔比近六成。這６６家企業預計淨利合計將虧損超千億元人民幣。在業績預

虧或雖然預盈但盈利減少的５６家房企中，有３６家因為行業低迷對其資產計提了減值準備。

這一動向亦引發監管關注。從１月下旬起至今，上交所和深交所針對中天金融

（深：０００５４０）、中南建設（深：０００９６１）、陽光城（深：０００６７１）、宋都

股份（滬：６０００７７）、榮盛發展（深：００２１４６）、美好置業（深：０００６６７）

、藍光發展（滬：６００４６６）、金科股份（深：０００６５６）、皇庭國際

（深：００００５６）、華遠地產（滬：６００７４３）、華僑城Ａ（深：００００６９）、大

悅城（深：００００３１）等逾十家房企發出問詢函或關注函，要求其說明計提資產減值損失涉

及的具體資產及項目情況、是否與以前年度存在較大差異、以前年度資產減值損失計提是否充分

合理、是否存在集中在報告期計提大額資產減值的情形。

《財新網》引述業內人士指，在樓市下行期，房企部分存貨減值是正常現象。

在去年的大環境下，很多房企無論怎麼努力調整報表，帳面上都是虧損，那就乾脆把未來幾

年可能出現的項目虧損一並都計提了。這樣企業未來就可以「輕裝上陣」。舉例來說，一塊地以

前拿貴了，房企預期未來可能會虧本，但現在一次性計提了，在未來兩三年里項目建好以後再出

售，反而有可能形成大額利潤。

業內人士指，當前樓市調控政策回暖，房價逐步企穩甚至開始回升。房企選擇在２０２２年

第四季度房價最低點計提存貨跌價準備，意味著做大了這些項目未來的利潤空間。（ｌｃ）

