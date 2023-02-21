《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開２７點，報２０８５９點。最高升５４點報

２０９４１點，最低跌３８３點報２０５０３點。恒指收報２０５２９點，跌３５７點或

１﹒７１％。

北水全日淨流入４﹒７億元，上日淨流出５７﹒５億元。北水淨買入最多的個股依次是盈富

基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。

主板成交１１１１﹒７７億元減少０﹒８％。其中港股通成交３４７﹒１億元，佔總成交

３１﹒２％。

盈富基金跌１﹒５２％報２０﹒６８元，北水淨買入４﹒１億元；中國移動跌０﹒３４％報

５８﹒９元，北水淨買入３﹒４億元；長城汽車升４﹒９６％報１１﹒８４元，北水淨買入

２﹒３億元。

騰訊控股跌４﹒０３％報３６１﹒８元，北水淨賣出１１﹒９億元；建設銀行升０﹒２％報

４﹒９９元，北水淨賣出３﹒２億元；美團跌４﹒１２％報１３９﹒８元，北水淨賣出３﹒２億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ４﹒０７

中國移動 （００９４１） ３﹒４１

長城汽車 （０２３３３） ２﹒３０

中國聯通 （００７６２） １﹒４９

中國海洋石油 （００８８３） １﹒４１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１１﹒８９

建設銀行 （００９３９） －３﹒２０

美團 （０３６９０） －３﹒１９

快手 （０１０２４） －１﹒５２

藥明生物 （０２２６９） －０﹒８５

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