《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８２﹒７７億元，買盤超賣盤，流入３７﹒２３億元，佔每日額度７﹒１６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０９﹒７７億元，買盤超賣盤，流入
１０﹒２３億元，佔每日額度２﹒４４％。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
21/02/2023 16:45
《滬港通》北上全日流入３７﹒２億，南下全日流入１０﹒２億
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８２﹒７７億元，買盤超賣盤，流入３７﹒２３億元，佔每日額度７﹒１６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０９﹒７７億元，買盤超賣盤，流入
１０﹒２３億元，佔每日額度２﹒４４％。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
上一篇新聞︰21/02/2023 16:45 《深港通》北上全日流入４﹒１億，南下全日流入１２﹒４億
下一篇新聞︰21/02/2023 16:41 《中國監管》銀保監：原則同意北大方正集團財務公司進入破產程序
21/02/2023 16:28 《大灣區》深圳市委書記、市長會見寧德時代董事長曾毓群等
21/02/2023 16:10 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰