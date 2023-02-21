《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１５﹒９２億元，買盤超賣盤，流入４﹒０８億元，佔每日額度０﹒７８％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０７﹒６４億元，買盤超賣盤，流入
１２﹒３６億元，佔每日額度２﹒９４％。
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21/02/2023 16:45
《深港通》北上全日流入４﹒１億，南下全日流入１２﹒４億
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１５﹒９２億元，買盤超賣盤，流入４﹒０８億元，佔每日額度０﹒７８％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０７﹒６４億元，買盤超賣盤，流入
１２﹒３６億元，佔每日額度２﹒９４％。
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