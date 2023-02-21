《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
中證監啟動不動產私募投資基金試點
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中證監日前啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動產領域合理融資需求。不動產私
募投資基金的投資範圍包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）
、商業經營用房、基礎設施項目等。
項目建設勢頭正酣，交通投資提速加力
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眼下，大江南北，多條重大鐵路項目建設勢頭正酣，多路資金為鐵路投資提供持續保障。專家認
為，鐵路等傳統基建投資將為經濟增長提供有力支撐，預計今年交通有效投資規模會繼續擴大，
為促進經濟增長提供有力有效支持。
大盤藍籌領銜，Ａ股放量上行
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２月２０日，大盤藍籌股普漲帶動Ａ股市場全面反彈，上證指數逼近３３００點，整體成交量有
所放大。分析人士認為，當前中國經濟向好、企業盈利向上的趨勢沒有改變，Ａ股主要指數估值
處於偏低位置，上漲行情有望延續。
《上海證券報》
中證監啟動不動產私募投資基金試點
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近日，中證監啟動不動產私募投資基金試點工作。試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於
１０００萬元（人民幣．下同）。不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房、商業經營
用房、基礎設施項目等。
中證監開展註冊制投教專項活動
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２月２０日，中證監啟動了「全面註冊制，改革向未來」投資者教育專項活動，引導投資者客觀
看待和理解全面實行註冊制的意義、作用，以及制度要點，理性參與投資。
全面註冊制下首批１６家在審企業順利「換道」
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２月２０日，滬深交易所開始接收中證監滬深主板首發、再融資、併購重組在審企業提交的相關
申請，全面註冊制大幕正式開啟。「開閘」首日，１６家在審主板項目，順利平移至滬深交易所
。
《證券時報》
《習近平關於城市工作論述摘編》出版發行
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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於城市工作論述摘編》一書，近日由中央文獻出版
社出版，在全國發行。習近平在論述中明確了城市發展的價值觀和方法論，深刻揭示了中國特色
社會主義城市發展規律。
中證監啟動不動產私募投資基金試點
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中證監２０日啟動不動產私募投資基金試點工作，這是中證監健全資本市場功能，促進房地產市
場盤活存量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的重要舉措。
央企三年行動用業績說話
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據國資委統計，２０２２年，中央企業累計實現營業收入３９﹒４萬億元，實現利潤總額
２﹒５５萬億元。三年來，國有企業經營業績穩步增加，發展質量有了顯著提升。（ｌｃ）
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