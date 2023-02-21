《神州經脈》全面註冊制改革的落地、對經濟復甦和支持性政策的預期，給大市帶來持續提

振，不過市場憂慮加息，加上地緣局勢有升溫跡象限制漲幅。滬深股市今日衝高回落後再收升，

指數走勢分化，滬綜指３３００點整數關口失而復得，全日收漲０﹒４９％，報３３０６﹒５２

點，創近七個月收市新高。深成指升０﹒１２％，創業板指則吐０﹒４４％。

個股漲多跌少，兩市近２８００股飄紅，煤炭和汽車板塊領漲，地產板塊衝高回落，白酒股

則回調。

外資連續四日淨流入，不過淨流入明顯減少至１８億元（人民幣．下同）。兩市全日成交

９２１４億元，按日少近３％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登２０日突然到訪烏克蘭首都基輔，同烏克蘭總統澤連斯基會面，展示美烏團

結抗俄的姿態。在北京，外交部發言人汪文斌今日主持例行記者會時表示，中方注意到了相關的

報道。烏克蘭危機爆發近一年來的事實表明，衝突戰爭沒有贏家。對話談判才是解決之道。各方

尤其是大國，應該採取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，而不應

火上澆油，更不能趁機牟利。與此同時，據俄媒報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王

毅將於今天下午抵達俄羅斯進行訪問。汪文斌表示，上周已經發布王毅將訪問俄羅斯的消息。汪

文斌稱中方願以此訪為契機，同俄方一道，推動雙邊關係繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進

，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。此外，外交部長秦剛在今日以破解安全困境

的中國方案為主題的論壇上，對俄烏戰爭，他敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋

推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。



２﹒ 外交部長秦剛與英國外交大臣祁湛明通電話，強調中國並不是英國的挑戰和威脅，促請英

方客觀理性地看待中國發展。秦剛表示，良好的中英關係不僅符合兩國利益，也有助於世界的和

平與發展，強調中國不是英國的挑戰和威脅。秦剛又以「和氣生財」形容雙方合作氛圍，希望英

方同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係健康穩

定發展。英國外交部聲明指，祈湛明在通話中指出英中兩國在共同關心領域進行接觸的重要性，

包括全球經濟和氣候變化等，又認為台海和平穩定是必要，英方亦憂慮新疆的侵犯人權情況和香

港事態發展，重申英國堅定支持烏克蘭，譴責俄羅斯非法入侵。



３﹒ 中共中央政治局今日召開會議，決定２６日至２８日在北京召開中共二十屆中央委員會第

二次全體會議。中共中央總書記習近平主持會議。會議討論了中共中央政治局向中央委員會作的

工作報告。討論《黨和國家機構改革方案》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件

稿提請二十屆二中全會審議。會議還討論了向第十四屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家

機構領導人員建議人選和向政協第十四屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人

選。國務院擬提人大會議審議的《政府工作報告》等。



４﹒ 中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不

動產領域合理融資需求。促進房地產市場盤活存量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的

重要舉措。中證監稱，考慮到不動產私募投資基金的規模較大、期限較長等特點，投資者需要有

更高的風險識別能力和風險承擔能力，試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於１０００萬元

，且以機構投資者為主。有自然人投資者的，自然人投資者合計出資金額不得超過基金實繳金額

的２０％，基金投資方式也將有一定限制。不動產私募投資基金首輪實繳募集資金規模不得低於

３０００萬元人民幣，在符合一定要求前提下可以擴募。鼓勵境外投資者以ＱＦＬＰ方式投資不

動產私募投資基金。



５﹒ 粵港澳大灣區內地城市往來港澳人才簽注政策２０日實施，首日在廣州南沙，６名科研類

人才獲發廣州市首批往來港澳人才簽注。６名科研人員，包括廣州先進技術研究所副研究員姬婧

，她經常往來港澳兩地參加學術交流活動。中山大學南沙研究院常務副院長張湘東，獲發３年簽

注。根據該政策，在粵港澳大灣區工作的內地６類人才可以申辦往來港澳人才簽注，可以根據實

際需要，單獨或者同時申請辦理赴香港人才簽注和赴澳門人才簽注。持證人在簽注有效期內可多

次往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過３０天。而曾因「基因編輯嬰兒」事

件引發軒然大波、在內地非法行醫罪成判囚３年的內地科學家賀建奎，獲批香港高端人才通行證

（高才通）。香港勞工及福利局長孫玉菡回應事件時拒評個別個案，但承認目前申請高才通時，

毋須申報刑事紀錄，當局日後或會調整有關安排。



６﹒ 據《彭博》引述大宗商品數據分析公司Ｋｐｌｅｒ數據顯示，１月份俄羅斯對中國的原油

和燃料油出口升至一年前烏克蘭戰爭爆發以來的最高水平，並超過２０２０年４月創下的紀錄。

其中燃料油出口飆升至歷史新高。截至２月２０日，俄羅斯１月份向中國出口的原油和燃料油達

到１６６萬桶╱日，高於２０２０年４月創下的紀錄，對中國的原油和凝析油出口升至１５２萬

桶╱日，僅略低於近三年前創下的紀錄。《彭博》認為，中國進口激增可能主要受民營煉油企業

的推動，但國有煉油巨頭現在也加快採購俄羅斯原油，一改之前因擔憂美國及其同盟的制裁威脅

而採取的謹慎態度。在烏克蘭戰爭重塑全球能源貿易後，中國和印度成為俄羅斯原油的最大買家

。為了阻止客戶流失，莫斯科不得不提供折扣，這受到了正在竭力遏制國內通脹的亞洲買家的歡

迎。



７﹒ 中國商務部公布，今年１月全國實際使用外資（ＦＤＩ）金額１２７６﹒９億元，按年增

長１４﹒５％；折合１９０﹒２億美元，增長１０％。其中製造業實際使用外資增長４０﹒４％

；高技術產業實際使用外資增長６２﹒８％，高技術製造業增長７４﹒５％，高技術服務業增長

５９﹒６％；中國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長１３﹒４％、２５﹒９％和

２１﹒６％。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８７３４，較上個交易日４時３０分收

盤價跌１７９點子。全日在６﹒８６０５至６﹒８７６５之間波動。離岸人民幣兌美元

（ＣＮＨ）現跌２３４點子，報６﹒８８２０。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒８５５７，較上個交易日升８６點子，兩連升，上個交易日報６﹒８６４３。花旗銀行最新

觀點認為，隨著未來幾個月中國國內活動的正常化、貿易順差收窄、旅遊和其他渠道的資金流出

恢復，預計人民幣將表現不佳；國際收支基本面轉弱也將令ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數接近９４

－９５的水平。另外，馬來亞銀行報告認為，中美地緣政治緊張局勢仍可能令離岸人民幣承壓。

（ｄｗ）





