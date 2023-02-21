《鍾之日記》２月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國隔晚假期休市，但人民幣今早走弱，加上科網股捱沽下，香江魚缸今日受壓，再挫逾三

百點，失守５０天線（約２０７６４）。

恒指低開２７點報２０８５９，但５０天線見支持，一度止跌回升５４點，高見２０９４１

，但科網股沽壓大，大市升勢再度不保，兼失守５０天線，最多跌２６９點，低見２０６１７，

臨近午市跌勢略放緩。不過匯控（００００５）中午公布業績未能提振股價，恒指跌穿上午低位

，最終收報２０５２９，跌３５７點或跌１﹒７１％，主板成交１１１１﹒７７億元。國企指數

報６９２５，跌１３８點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報４１５８，跌１５３點或跌

３﹒５６％。

藍籌整體受壓，京東（０９６１８）傳下月推百億補貼活動，插８﹒５％，為包尾藍籌；美

團（０３６９０）外賣起動攻港，仍挫４﹒１％。工信部發布《免徵車輛購置稅新能源汽車車型

目錄》，當中包括吉利（００１７５）和比亞迪（０１２１１），比亞迪跌０﹒５％；吉利則升

０﹒２％。



＊滬綜指創近七個月收市新高＊



全面註冊制改革的落地、對經濟復甦和支持性政策的預期，給大市帶來持續提振，不過市場

憂慮加息，加上地緣局勢有升溫跡象限制漲幅。滬深股市今日衝高回落後再收升，指數走勢分化

，滬綜指３３００點整數關口失而復得，全日收漲０﹒４９％，報３３０６﹒５２點，創近七個

月收市新高。深成指升０﹒１２％，創業板指則吐０﹒４４％。

個股漲多跌少，兩市近２８００股飄紅，煤炭和汽車板塊領漲，地產板塊衝高回落，白酒股

則回調。

外資連續四日淨流入，不過淨流入明顯減少至１８億元人民幣。兩市全日成交９２１４億元

人民幣，按日少近３％。

中共中央政治局今日召開會議，決定２６日至２８日在召開中共二十屆中央委員會第二次全

體會議。中共中央總書記習近平主持會議。會議討論了第一次會議推薦的國家機構領導人員建議

人選和向政協第十四屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選，國務院擬提人

大會議審議的《政府工作報告》等。

首創證券首席策略分析師王仕進指出，隨著３月的臨近，市場對中國兩會政策的預期逐漸加

強，料兩會對穩增長的政策主線不會改變，財政貨幣政策仍將偏向寬鬆，結構上預計進一步由老

基建向新基建傾斜。



＊懶理派息，匯控吐２％＊



匯控去年稅前盈利勝預期，第二次股息每股２３美仙，按年增加２８％。截至去年底全年業

績，列帳基準除稅前利潤１７５﹒２８億元美元，按年跌７﹒２９％，當中包括計劃出售法國零

售銀行業務產生的２４億元美元減值。經調整除稅前利潤２４０﹒１億元美元，按年增

１６﹒５４％，當中包括因確認遞延稅項資產而產生的２２億元美元稅項減免。單計第四季，列

帳基準稅前盈利５２﹒０５億元美元，按年升９５﹒３８％，高於預期。

董事會已批准派發第二次股息每股０﹒２３元，按年增加２７﹒７８％，全年合共派息

０﹒３２元，按年增加２８％。匯控表示，鑑於集團目前的回報趨勢，將２０２３及２０２４年

的派息率定為５０％，當中並無計及主要重大項目，並提前於今年５月公布第一季業績時，考慮

視乎適當的資金水平進行回購，亦擬自２０２３年第一季起恢復派發季度股息。

摩根士丹利表示，匯豐上季收入強勁，成本表現差於預期，資本回報率加速，重新派息等，

上調２０２３、２４年盈利預測２﹒４％及３﹒３％，目標價由５９﹒８元升至６４﹒４元，維

持「增持」評級。

高盛指，匯控去年第四季經調整稅前利潤高於預期，認為第四季度業績穩健，預計股價反應

溫和至略正面，又指其更好的資本狀況和更快的資本回報是一個明顯優勢，但部分被更謹慎的信

貸成本指引所抵銷，維持「買入」評級，１２個月目標價７０元。

不過業績疊加派息未能為匯控股價帶來正面刺激，午後轉升後回吐壓力大，收市跌２％，報

５７﹒６元。

恒生銀行（０００１１）宣布，截至２０２２年底止全年股東應佔溢利１０１﹒６５億元，

按年跌２７﹒１８％；每股基本盈利４﹒９５元。派發第四次中期股息每股２元，按年增

１１﹒１１％；全年合共派息４﹒１元，按年則減少１９﹒６１％。恒生銀行收升３﹒３％，報

１２８﹒２元。



＊中央力推政策支持，內房股獲撐＊



中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動

產領域合理融資需求。促進房地產市場盤活存量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的重

要舉措。不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、

市場化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施項目等。

中證監２０日宣布啟動不動產私募投資基金試點工作後，中基協當晚就發布了《不動產私募

投資基金試點備案指引（試行）》，允許符合條件的私募股權基金管理人設立不動產私募投資基

金，投資存量住宅地產、商業地產、在建未完成項目、基礎設施等。

海通證券表示，不動產私募投資基金試點，是「第三支箭」重要內容的響應，有助於發揮私

募基金的投資優勢，增強項目的債務融資信用，改善金融市場的非理性預期，並進一步促進房地

產業的良性循環和健康發展。未來行業規模還有大致１０年左右平台期，監管層仍存在充分時間

緩解市場風險。而目前政策從供需兩端發力，將有助於化解出險民營房企面對的困境。

內房股見復甦，越地（００１２３）走高３﹒１％，潤地（０１１０９）漲２﹒２％，新城

發展（０１０３０）升１﹒７％，富力地產（０２７７７）升１﹒５％，雅居樂（０３３８３）

升１﹒３％，中海外（００６８８）、碧桂園（０２００７）升近１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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