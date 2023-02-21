《經濟通通訊社２１日專訊》年內翻倍牛股奧聯電子（深：３００５８５）午後跳水跌停，

報３０﹒５８元人民幣。

華能清潔能源研究院發聲明，指出奧聯電子所披露的胥明軍關於華能清能院鈣鈦礦項目的相

關經歷造假，《奧聯電子：關於對深圳證券交易所關注函回復的公告》部分內容嚴重失實，對公

司產生極為不良之影響。

聲明指，華能清能院與奧聯電子無任何合作協議、技術交流和業務往來。其公告中胥某簡歷

中有關華能清能院的描述嚴重不實。胥某未曾受邀到訪華能清能院，也未曾參與華能清能院鈣鈦

礦中試線的任何設備調試和工藝研究，本公司與其個人亦無任何業務往來。不存在「指導華能清

能院５５０ｘ６５０ｍｍ鈣鈦礦電池組件中試線效率驗收達標，最高認證效率達到１６﹒８％」

等相關事實，且文中「１６﹒８％」的認證效率數據為杜撰數據。與本公司認證數據不符。

奧聯電子工作人員回應稱，公司對外發布的信息都是有證據的，一切以公告為準，又稱與胥

明軍展開合作前，有對胥明軍做過一部分調查的，而鈣鈦礦業務暫不受影響，進度將會正常推進

。（ｃａ）



