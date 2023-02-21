《經濟通通訊社２１日專訊》在「白衣騎士」中信集團的搭救下，中信國安的破產重整幾近

完成。２月２０日，三家上市公司中葡股份（滬：６０００８４）、白銀有色

（滬：６０１２１２）、ＳＴ國安（深：０００８３９）一同披露收購報告書。

根據《重整投資協議》，包括原中信國安以及其子公司在內的７個重整主體，以保留資產和

選擇留債清償的債務整體打包，設立中信國安實業，進而通過股權受讓、增資及以股抵債等

本次重整中，中信集團共計投入１２０億元人民幣，採取「出售式重整」模式，通過設立全

新子公司吸納中信國安集團旗下優質資產，從而實現剝離。

根據重整執行情況，中信集團將成為這家新設立的中信國安實業的實際控制人，以吸納中信

國安集團旗下相關資產。完成後，中信集團間接控制中葡股份４４﹒９３％股份、間接控制ＳＴ

國安３６﹒４４％股份，同時直接或間接持有白銀有色３３﹒０３％股份。中信國安實業最終由

中信集團和轉股債權人共同持股。中信集團對中信國安實業持股比例約３０﹒６４％－

３２﹒２５％，而轉股債權人對中信國安實業持股比例約６７﹒７５％－６９﹒３６％。

旗下三間Ａ股上市公司今日均造好，中葡股份升４﹒４％、白銀有色升９﹒９％、中信國安

升４﹒９％。（ｄｗ）

