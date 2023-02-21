《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟

動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動產領域合理融資需求。促進房地產市場盤活存

量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的重要舉措。不動產私募投資基金的投資範圍包括

特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施

項目等。



＊投資者首輪實繳出資不低於１０００萬元，以機構投資者為主＊



中證監稱，考慮到不動產私募投資基金的規模較大、期限較長等特點，投資者需要有更高的

風險識別能力和風險承擔能力，試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於１０００萬元人民幣

，且以機構投資者為主。有自然人投資者的，自然人投資者合計出資金額不得超過基金實繳金額

的２０％，基金投資方式也將有一定限制。不動產私募投資基金首輪實繳募集資金規模不得低於

３０００萬元人民幣，在符合一定要求前提下可以擴募。鼓勵境外投資者以ＱＦＬＰ方式投資不

動產私募投資基金。

由於不動產私募投資基金的投資範圍、投資方式、資產收益特徵等與傳統股權投資存在較大

差異，中證監指導基金業協會在私募股權投資基金框架下，新設「不動產私募投資基金」類別，

並採取差異化的監管政策。此次試點工作按照試點先行、穩妥推進的原則，符合一定條件的私募

股權投資基金管理人可以按照試點要求募集設立不動產私募投資基金，進行不動產投資試點。參

與試點工作的私募股權投資基金管理人須股權結構穩定、公司治理健全，實繳資本符合要求，主

要出資人及實際控制人不得為房地產開發企業及其關聯方，具有不動產投資管理經驗和不動產投

資專業人員，最近三年未發生重大違法違規行為等。不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居

住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施項目等

。



＊基金須持有被投企業７５％以上股權，實現資產控制和隔離＊



為適應不動產私募投資基金投資策略，不動產私募投資基金按照試點要求為被投企業提供借

款或者擔保的，在涉及《關於加強私募投資基金監管的若干規定》第八條關於股債比的限制方面

進行差異化安排，但不動產私募投資基金須持有被投企業７５％以上股權，或者持有被投企業

５１％以上股權且被投企業提供擔保，可實現資產控制和隔離。試點備案產品及其底層資產應實

現與原始權益人的主體信用風險隔離。同時，為促進不動產私募投資基金試點工作穩妥推進，本

次試點對基金托管、基金合同必備條款、關聯交易、基金槓桿、禁止行為、特殊風險揭示、基金

備案、信息披露和報送提出了規範要求。

中證監將指導基金業協會發布具體工作指引，細化工作要求。符合試點要求的私募股權投資

基金管理人可在開展基金募集、管理等業務活動前，向基金業協會報送相關材料，開展不動產私

募投資基金試點，並依照規定進行產品備案。同時，不參與試點的私募股權投資基金管理人，可

按照協會有關自律規則，繼續開展保障性住房、商業地產、基礎設施等股權投資業務。

