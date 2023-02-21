《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》銀保監發布關於印發《國務院關於支持山

東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見》實施意見的通知。支持銀行機構擴大製造

業中長期貸款、信用貸款規模，重點支持高技術及智能製造業、戰略性新興產業，支持山東打造

國家級先進製造業集群。引導保險資金在風險可控、商業自願前提下，通過投資股權、債券、私

募基金、保險資產管理產品等多種形式，為先進製造業和戰略性新興產業提供長期穩定資金支持

。

《意見》要求，進一步完善外貿金融服務。鼓勵銀行保險機構聚焦高標準建設上合示範區、

打造山東自貿試驗區升級版、ＲＣＥＰ山東經貿合作示範區建設，合理利用境內外市場資源，積

極開展外貿金融服務，提供支付結算、融資融信、財務規劃、風險管理、關稅保證保險、出口信

用保險等外貿金融產品服務和外貿金融整體解決方案。

《意見》提出，推進傳統產業綠色升級。引導銀行保險機構支持傳統支柱產業綠色化高端化

發展、重化工業布局優化和結構調整，在設備更新、技術改造、綠色轉型發展等方面提供中長期

資金支持。同時，按照「有保有壓、分類管理」原則，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲

目發展。

