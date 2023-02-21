《經濟通通訊社２１日專訊》官媒《新華社》發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，

全文約６０００字，從政治、軍事、經濟、科技和文化五個方面批評美國的霸權。報告指，美國

不僅借知識產權保護之名搞知識產權壟斷，還將科技問題政治化、武器化、意識形態化，借民主

之名維護科技霸權。



＊美國已將１０００多家中國企業列入制裁清單＊



報告指出，美國泛化國家安全概念，動用國家力量打壓和制裁中國華為公司。還炮製各種藉

口，圍追打壓具有國際競爭力的中國高科技企業，已將１０００多家中國企業列入各種制裁清單

。美國還對生物技術、人工智能等高端技術實施管控，強化出口管制，嚴格投資審查，打壓包括

ＴｉｋＴｏｋ、微信等中國社交媒體應用程序，遊說荷蘭和日本限制對中國芯片和相關設備與技

術出口。美國還在對華科技人才政策方面採取雙重標準。２０１８年６月以來，針對部分高科技

專業的中國留學生縮短了簽證有效期限，對在美華人學者開展大規模調查，排擠、打壓華人科研

群體。



＊打造「芯片聯盟」「清潔網絡」等科技「小圈子」＊



報告還指出，美國利用各國特別是發展中國家在知識產權上的弱勢地位和在相關領域制度上

的空缺實施壟斷，攫取高額壟斷利潤。２０世紀８０年代，美國為打擊日本半導體產業發展，逼

逼日本簽訂《美日半導體協定》，導致日本半導體企業幾乎完全退出全球競爭，市場份額由

５０％跌至１０％。同時，在美國政府扶持下，大量美國半導體企業趁機搶佔市場。

報告說，美國打造「芯片聯盟」「清潔網絡」等科技「小圈子」，給高科技打上民主、人權

的標籤，將技術問題政治化、意識形態化，為對他國實施技術封鎖尋找藉口。同時，美國濫用科

技霸權大搞網絡攻擊和監聽竊密。從競爭對手到盟友，無不在監聽範圍之內。（ｅｗ）

