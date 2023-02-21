《經濟通通訊社２１日專訊》早前內地掀起的提前還房貸潮引發監管關注，據內媒報道，包

括北京、上海、杭州等地多家銀行提前還房貸預約難已明顯緩解，但等待時間未顯著縮短，基本

上仍需等待兩個月以上。

有還貸人接受採訪時表示，「前一陣根本就搶不到提前還款額度，預約都約不上。現在額度

放開，好不容易在銀行Ａｐｐ上預約成功，但還款日期已經排到了４月份。」

早前人民銀行、銀保監召開部分商業銀行座談會，要求商業銀行按照合同約定做好客戶提前

還款服務工作。多家銀行已向分支機構下發通知，要求強化以客戶為中心的理念，高度重視消費

者權益保護，及時響應客戶還款訴求，改進提升服務質量，加快處理積壓申請，按照合同約定做

好提前還款服務。



＊專家：防範其中金融風險＊



而由於提前還房貸的人有所增加，有不法中介誘導借款人用利率低的經營貸置換利率相對高

的存量房貸，稱可以「轉貸降息」。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，近期各地提前還

貸的操作明顯增加，很大程度上也對商業銀行的貸款業務帶來了衝擊和壓力。地方政府要積極關

注此類現象，尤其是要防範其中的金融風險。各地要主動研究近期提前還貸的內容，區分合理的

和不合理的、合規的和違法的，做好提前還貸工作。（ｄｗ）

