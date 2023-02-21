《經濟通通訊社２１日專訊》深圳市委書記孟凡利分別會見寧德時代（深：３００７５０）

新能源科技股份有限公司董事長、總經理曾毓群，山東能源集團有限公司黨委書記、董事長李偉

一行。市委副書記、市長覃偉中會見了曾毓群一行。

深圳市委書記孟凡利表示，希望共同拓展合作領域，一起搶佔新賽道，不斷取得更多互惠互

利成果，實現共贏發展，創造美好未來。曾毓群介紹了寧德時代的基本情況和創新發展戰略，表

示將探討在深布局更多綠色低碳發展的新技術新產品新業態新模式，推動新能源產業做優做強做

大。（ｄｗ）

