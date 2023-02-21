《經濟通通訊社２１日專訊》美的集團（深：０００３３３）表示，公司成為百度
（０９８８８）文心一言首批生態合作夥伴，推進智能家居領域人機對話能力的進一步升級。
據美的集團ＡＩ創新中心算法負責人介紹，接入百度文心一言能力後，美的智能家居、美的
家庭服務機器人將可以優先內測和試用文心一言的諸多能力，未來還將與百度在ＡＩ技術研發、
前沿技術探索等方面展開深入合作，與百度技術團隊一起協力打造面向智能家居場景的解決方案
。（ｃｔ）
21/02/2023 10:51
【ＡＩ熱潮】美的集團接入百度文心一言ＡＩ生態
《經濟通通訊社２１日專訊》美的集團（深：０００３３３）表示，公司成為百度
（０９８８８）文心一言首批生態合作夥伴，推進智能家居領域人機對話能力的進一步升級。
據美的集團ＡＩ創新中心算法負責人介紹，接入百度文心一言能力後，美的智能家居、美的
家庭服務機器人將可以優先內測和試用文心一言的諸多能力，未來還將與百度在ＡＩ技術研發、
前沿技術探索等方面展開深入合作，與百度技術團隊一起協力打造面向智能家居場景的解決方案
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