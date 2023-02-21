《經濟通通訊社２１日專訊》中國房地產政策再吹暖風，不過地緣局勢再度緊張，滬深股市

今早表現偏軟，上證綜合指數（滬綜指）輕微高開０﹒０４％，報３２９１﹒６３點，上試三千

三關；深綜指平開，房地產、數字人幣造好，保險、釀酒股走低。

中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動產領域合理融資需求。促進

房地產市場盤活存量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的重要舉措。不動產私募投資基

金的投資範圍包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）、商業經

營用房、基礎設施項目等。

美國總統拜登在俄羅斯出兵烏克蘭，即將年屆一年之際，未經宣布，昨日突然到訪烏克蘭首

都基輔，同烏克蘭總統澤連斯基會面，展示美烏團結抗俄的姿態。與此同時，據俄媒報道，中共

中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達莫斯科訪問。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，不排除

王毅會與總統普京會面。

至於中國外交部長秦剛與英國外交大臣祁湛明通電話，雙方就共同關心的問題交換意見。秦

剛強調中國並不是英國的挑戰和威脅，促請英方客觀理性地看待中國發展。秦剛表示，良好的中

英關係不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展，強調中國不是英國的挑戰和威脅，中國

致力於高質量發展和高水平開放，超大規模市場優勢和內需潛力將持續釋放，兩國可以實現優勢

互補、互利共贏的合作。（ｃａ）

