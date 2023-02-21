《經濟通通訊社２１日專訊》中國房地產政策再吹暖風，不過憂慮中美緊張關係會因為俄烏

局勢再度升溫。市場觀望情緒濃厚，滬深股市今早表現反覆，上證綜合指數（滬綜指）輕微高開

０﹒０４％後，一度轉跌，之後發力上試三千三關，可惜高位有明顯阻力，半日升０﹒１％，報

３２９３﹒７１點，三千三復失；深成指跌０﹒１４％；創業板指則跌０﹒５９％。

個股跌多漲少，兩市超２５００只個股飄綠。兩市成交額為６２３２億元（人民幣．下同）

，較上一交易日大增１１﹒８％；陸股通暫淨流入６﹒６億元。

人民幣兌美元即期早盤下跌，中間價則小升。交易員稱，美債收益率上行支撐美指走勢，人

民幣略承壓，短期料跟隨美指波動等待信息指引。近期市場對中美摩擦相關消息反應並不敏感，

但臨近俄烏戰爭一周年仍需留意地緣政治風險變化。花旗銀行最新觀點認為，隨著未來幾個月中

國國內活動的正常化、貿易順差收窄、旅遊和其他渠道的資金流出恢復，預計人民幣將表現不佳

；國際收支基本面轉弱也將令人民幣匯率指數接近９４－９５的水平。



＊再有國策支持，地產股起動＊



中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，進一步滿足不動

產領域合理融資需求。滬深地產股拉升，中交地產（深：０００７３６）升４％，新城控股

（滬：６０１１５５）升２﹒２％，華夏幸福（滬：６００３４０）、信達地產

（滬：６００６５７）跟漲近２％。

國盛證券研報稱，當前煤價就是全年底部區域，後續隨著非電需求逐步好轉，煤價有望開啟

上行通道。同時隨著市場悲觀預期緩解，煤炭板塊亦有望觸底反彈，堅定看好，積極增配。煤炭

板塊早盤強勢攀升，券商稱煤價有望止跌反彈、且需求有望提升，堅定看好板塊表現。山西焦煤

（深：０００９８３）漲６﹒７％，潞安環能（滬：６０１６９９）飆升６﹒５％，山煤國際

（滬：６００５４６）升３﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）升２﹒７％。



＊鐵礦石價格創３周新高，鋼鐵股大漲＊



中國建築行業進入旺季，鋼鐵產量增加，鐵礦石升至近三周以來的最高水平。鋼鐵股今早爆

升，海南礦業（滬：６０１９６９）升３﹒４％，寶鋼股份（滬：６０００１９）升近３％，馬

鋼股份（滬：６００８０８）升２﹒４％，包鋼股份（滬：６０００１０）升近２％，華菱鋼鐵

（深：０００９３２）升１﹒６％，中信特鋼（深：０００７０８）升１﹒２％。

調味品製造商中炬高新中炬高新（滬：６００８７２）此前公告稱，收到中山市監察委員會

的兩份《留置通知書》，公司副總經理張衛華、朱洪濱因涉嫌嚴重違法，經廣東省監察委員會批

準，中山市監察委員會對兩人立案調查並實施留置。中炬高新低開後一度近跌停，半日仍插

６﹒７％。（ｃａ）

